Lý Nhã Kỳ thoát chết thần kỳ sau vụ tai nạn kinh hoàng

Chương trình Trà chiều cùng “Mợ chảnh” Lý Nhã Kỳ trình làng tập 2 với sự tham gia của khách mời Khả Như. Tại đây, nữ diễn viên có dịp tâm sự với đàn em về những câu chuyện thăng trầm và bí mật cuộc đời ít khi được hé lộ. Tâm sự với Khả Như, Lý Nhã Kỳ xúc động kể cô từng sống trong cảnh túng thiếu: “Nhà tôi có ba chị em gái, tôi là con gái út trong nhà. Hồi xưa, cha tôi là thương binh với 93% cơ thể bị tổn thương. Ông chỉ có thể cử động phần đầu thôi nhưng vẫn tỉnh táo. Mẹ tôi dành hết thời gian để chăm sóc bố, luôn cố giành giật sự sống cho ông. Còn chị cả tôi thay mẹ bán quán cà phê ngay tại nhà để có tiền. Sau này, mẹ tôi lao lực và phải nằm bệnh viện. Nhìn cảnh đó, tôi rất ám ảnh về cái nghèo, cảm thấy lúc nào mình cũng chênh vênh, không an toàn”. Thậm chí, có giai đoạn gia đình Lý Nhã Kỳ rơi vào cảnh túng thiếu, cả nhà phải ăn cơm thừa của nhà hàng. Cô nghẹn ngào trải lòng: “Tôi chưa bao giờ phủ nhận quá khứ của mình, nơi tôi bắt đầu từ một con số âm. Thời điểm tôi lớn lên, chị gái đã không còn bán cà phê nữa mà chuyển sang thu ngân ở nhà hàng. Chị tôi chỉ mong khách ăn thừa để mang đồ ăn về cho gia đình. Đó là lý do tôi cố gắng thành công để bù đắp cho gia đình mình những điều tốt nhất”. Từ gia cảnh khốn khó, nữ diễn viên dần vươn lên và dồn hết tâm huyết phát triển sự nghiệp. Cô từng thú nhận một ngày chỉ ngủ 4 tiếng, phải thuê 8 thư ký riêng để toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp. “Tôi mất tuổi thanh xuân, từ 18-30 tuổi luôn. Tôi chỉ biết lao vào công việc, lúc nào cũng cố gắng và không cho phép mình bị bệnh. Tôi không bao giờ dành thời gian chơi bời hoặc kết bạn. Lúc cha tôi mất đi, tôi không chấp nhận điều đó suốt mười mấy năm. Bởi vì tôi luôn áy náy khi cha mình không nhìn thấy cảnh con gái thành công”, Lý Nhã Kỳ chia sẻ. Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ hé lộ vụ tai nạn suýt chết khi cô tất bật chạy show giữa đêm. Từ sự việc đó, cô dần nhận ra giá trị cuộc sống và biết quý trọng những điều đơn giản, đời thường. Tâm sự với Khả Như, diễn viên Gió nghịch mùa kể: “Lúc đó, tôi đi quay phim Kiều nữ và đại gia về khoảng 2h sáng để tiếp tục chạy show. Tuy nhiên, tài xế của tôi ngủ gục trên đường nên va chạm với một chiếc xe container. Chiếc Mercedes của tôi bị cán banh chành ở xa lộ Hà Nội. Điều đó khiến tôi ám ảnh đến bây giờ, không bao giờ dám đi xe 4 chỗ, phải đi xe thật to. Thời khắc sinh tử đó, tôi còn nghe thấy tiếng người dân nói chuyện, bảo tìm chiếu với cát để lo liệu. Nhưng khi công an đến, tôi dần tỉnh lại và thấy mình may mắn không bị thương tích gì”. Lý Nhã Kỳ kể thêm về việc cô thoát chết thần kỳ sau tai nạn kinh hoàng năm nào: “Công an đến dọn dẹp hiện trường, kéo chiếc xe của tôi ra khỏi container. Lúc đó, mọi người mới nhận ra Lý Nhã Kỳ. Họ tưởng tôi đang đóng phim vì mình chẳng bị gì hết. Mặt tôi vẫn còn son phấn, không có thương tích gì. Thậm chí, công an còn tưởng tôi chấn thương sọ não, chảy máu trong. Các anh sợ tôi mất hồn nên vỗ vai một cái, thế là tôi bừng tỉnh và òa lên khóc. Tôi cảm thấy vừa tủi thân vừa yếu đuối, cần người che chở”. Sau đó, phía cơ quan chức đăng đề nghị người đẹp liên hệ với người thân để làm việc theo quy trình và hỗ trợ cô đến bệnh viện khám sức khỏe. Tuy nhiên, cô đã không gọi bất kỳ ai. Tiết lộ về sự việc, Lý Nhã Kỳ nói: “Tôi không thể gọi mẹ vì bà không thể chịu cú sốc này. Còn chị gái thì đang mang bầu, không thể chạy từ quận 7 ra Xa lộ Hà Nội được. Dò danh bạ một hồi thì tôi quyết định không liên lạc ai cả. Tôi sợ làm phiền người ta và sợ người ta thấy mình yếu đuối. Tôi là người sống thiếu tình cảm nên khi ai quan tâm quá mình dễ mềm lòng. Tôi lúc nào cũng tỏ ra mình ổn để vượt qua mọi thứ trong cuộc đời”.Xem video "Lý Nhã Kỳ dự sự kiện". Nguồn FB Lý Nhã Kỳ

