Lý Nhã Kỳ ngồi Rolls Royce 40 tỷ đi sự kiện

Chiều 9/2, diễn viên Lý Nhã Kỳ cùng hàng loạt sao Việt khoe sắc trên thảm đỏ sự kiện ra mắt cuộc thi Trao quyền dành cho phụ nữ - MsMA 2023 tại TP.HCM. Người đẹp, doanh nhân Lý Nhã Kỳ thể hiện sự sang trọng và quyền lực khi bước xuống từ xe sang Rolls Royce 40 tỷ. Lý Nhã Kỳ nổi bật với bộ cánh trắng được thiết kế tinh tế, khéo khoe vòng một gợi cảm tại sự kiện. Lý Nhã Kỳ cho biết cô không ngại đầu tư, làm mới bản thân qua thời trang. Nhờ có các nhà thiết kế, stylist hiểu rõ về tỷ lệ cơ thể, chọn váy áo phù hợp khiến người đẹp luôn tự tin khi xuất hiện. Cô cũng chia sẻ về việc bị anti-fan xúc phạm và phản ứng của nghệ sĩ trước những lời tiêu cực đó. Nhận lời tham gia sự kiện này, Lý Nhã Kỳ cho biết cô luôn đứng về phía phụ nữ và vai trò của phụ nữ trong cuộc sống hiện nay. Cô đề cao sự đóng góp của phụ nữ trong nhiều hoạt động xã hội cũng như tầm quan trọng của phụ nữ trong gia đình. Tiêu chí cô đánh giá một người phụ nữ hoàn hảo ngoài việc có tâm thì phải có tài. Tuy nhiên, sự hoàn hảo của một cá nhân là không thể bởi theo Lý Nhã Kỳ tất cả đều đang trên con đường hoàn thiện bản thân. Nói về việc đáp trả anti-fan, Lý Nhã Kỳ cho rằng đó không phải là đôi co mà là thể hiện quan điểm của mình khi một ai đó vào trang cá nhân để bình luận một cách thiếu tế nhị. Qua đó, nữ diễn viên cho rằng nhiều người đang cố tình lợi dụng nghệ sĩ để nhục mạ, xúc phạm và nghĩ rằng vì giữ hình ảnh mà họ không dám lên tiếng bảo vệ mình. Lý Nhã Kỳ cũng thừa nhận trong công việc cô là một phụ nữ tham vọng, có được những thứ đã đặt ra. Cô cho rằng nếu một người phụ nữ hay một nghệ sĩ chỉ có đẹp nhưng không thực sự có năng lực và sự nhiệt tâm trong công việc thì cũng chẳng tồn tại bền vững. "Nhan sắc cũng chỉ một khoảng thời gian thôi, sắc đẹp có tồn tại mãi mãi đâu. Tôi là một nghệ sĩ nhưng cũng đồng thời hoạt động kinh doanh nhiều năm nay. Tôi mong với những thành tựu nhiều người khao khát mà tôi đã có được trong thời gian qua sẽ truyền cảm hứng, khẳng định vai trò, năng lực, sự tự tin của người phụ nữ trong xã hội hiện đại", nữ diễn viên bày tỏ. Cùng với Lý Nhã Kỳ, sự góp mặt của diễn viên Phi Thanh Vân cũng thu hút giới truyền thông. Nữ diễn viên tâm sự về những gì trải qua trong cuộc sống của mình, về những giá trị mà người phụ nữ cần có và đang khẳng định trong xã hội với nhiều vai trò khác nhau. Khi được hỏi về người bạn thân thiết ở nhiều năm trước là Trấn Thành, Phi Thanh Vân bất ngờ tỏ ra thích thú và dành hết lời khen ngợi về tư duy cũng như sự đóng góp của Trấn Thành cho nghệ thuật nước nhà. Cô cho biết: “Trấn Thành nắm bắt được tâm lý, chạm vào trái tim của nhiều người khi chia sẻ lên màn ảnh và chữa lành nó để xoa dịu những nỗi đau thường trực ngoài cuộc sống của nhiều người. Đó là lý do khiến những sản phẩm của Trấn Thành tạo được sự đồng cảm của số đông khán giả”. Thảm đỏ sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều sao Việt khác như diễn viên – doanh nhân Mai Thu Huyền, Á hậu Băng Châu, diễn viên Hồng Thanh, Á hậu “hot girl trứng rán” Trần Thanh Tâm, người mẫu Andrea (An Tây), các Hoa hậu doanh nhân, Nữ hoàng sắc đẹp… Diễn viên – doanh nhân Mai Thu Huyền diện váy đỏ tại sự kiện. Đại sứ của MsMA 2023 là Jera Trần đại diện ban tổ chức. Nói về cuộc thi lần này, BTC cho biết điều kiện để các chị em tham gia là 18 – 59 tuổi không cần quá xinh đẹp vì đây không phải cuộc thi người đẹp mà thi chỉ số IQ, sức ảnh hưởng cộng đồng. Cuộc thi sẽ bắt đầu tuyển sinh vào tháng 2/2023. Giải thưởng cao nhất của cuộc thi là 1 triệu đô Singapore, giải nhì: 50.000 đô Singapore, giải ba: 25.000 đô Singapore. Thí sinh đoạt giải cao nhất sẽ là diễn viên chính trong bộ phim do Milane đầu tư.Xem video "Tập 19 Trà chiều cùng mợ chảnh của Lý Nhã Kỳ". Nguồn video: NVCC

