Lý Hải “chịu chơi” thế nào khi làm phim?

Mới đây, Lý Hải chia sẻ quá trình làm phim “Lật mặt 6”. Nam đạo diễn cho biết, anh quyết định thuê nguyên một bãi đất trống lớn để xây một khu nhà trọ làm bối cảnh. Sau khi quay xong, đoàn làm phim đập bỏ để trả lại hiện trạng khu đất. Ảnh: VTC News Ngoài xây dãy nhà trọ, Lý Hải còn thuê 4 xe bồn để phun mưa liên tục cho các cảnh quay phần 6 của series “Lật mặt”. Ảnh: VTC News Bên cạnh đó, Lý Hải chi tiền tỷ phục dựng làng chiếu Định Yên. Ê-kíp "Lật mặt 6" đã xây dựng nhiều lò nhuộm lát và bãi sân phơi lát - phơi chiếu, mua hàng ngàn chiếc chiếu. VOV dẫn lời Lý Hải: “Trên dưới 100.000 VND một chiếc chiếu mà mình để đầy kho, nguyên cả một con đường làng thì bao nhiêu tiền cho đủ? Lúc đó mình rất là sợ nhưng sau khi chứng kiến quá trình một chiếc chiếu được dệt, Lý Hải thấy giá đó cực kỳ rẻ so với công sức người lao động bỏ ra. Chính vì vậy, Lý Hải quyết tâm làm cho ra bằng được”. Ảnh: VOV Với phần 5 “Lật mặt”, Lý Hải cũng “chịu chơi”. Với bối cảnh khu dân cư người Chăm ở Châu Đốc, anh dựng 15 căn nhà mới vì các ngôi nhà ở đây bị cũ, mục không đảm bảo an toàn và thẩm mỹ điện ảnh. Ảnh: Vietnamnet "Xây nhà kiên cố thì dễ, nhưng tôi muốn dựng ngôi nhà vừa an toàn cho cảnh đánh đấm, nhưng lại cũng vừa dễ sập theo yêu cầu của kịch bản”, Lý Hải chia sẻ trên Vietnamnet. Ảnh: Vietnamnet Bên cạnh đó, để tạo nên không khí lễ hội chân thực của người Chăm ở Châu Đốc, Lý Hải tìm 1.000 diễn viên quần chúng là người dân bản địa và các địa phương lân cận. Ảnh: Vietnamnet Với “Lật mặt 3”, Lý Hải “đập phá” 4 chiếc xe hơi đời mới, chủ yếu sản xuất từ năm 2014, 2015 để đảm bảo tính chân thật cho bối cảnh phim thay vì sử dụng dàn xe cũ để tiết kiệm chi phí. Ảnh: An ninh thủ đô Nam ca sĩ đầu tư một chiếc xe cảnh sát để phục vụ cảnh quay rượt đuổi giữa cảnh sát và tội phạm buôn lậu trong phim "Lật mặt 2". Ảnh: Zing Lý Hải từng chia sẻ trên Dân việt về độ chơi ngông của mình: “Tôi yêu thích những pha hành động mạo hiểm nên thường chọn một kết cục không mấy suôn sẻ cho những chiếc xe này. Khi buộc lòng phải để nó "chết", bản thân tôi cũng rất buồn. Nhưng tôi không thể làm khác vì chỉ có như vậy mới đem lại những câu chuyện gay cấn, hình ảnh chân thực cho khán giả”. Ảnh: Zing Xem video: "Hậu trường phim Lật mặt 6". Nguồn FBNV

