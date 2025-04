Tiết lộ sốc vô số vũ trụ nhánh song hành cùng chúng ta

1. Vũ trụ nhánh là hệ quả của diễn giải nhiều thế giới. Khái niệm vũ trụ nhánh xuất phát từ "diễn giải nhiều thế giới" (Many-Worlds Interpretation – MWI) của Hugh Everett III vào năm 1957. Theo đó, mỗi khi có một sự kiện lượng tử xảy ra, tất cả các kết quả có thể xảy ra đều đồng thời tồn tại, mỗi kết quả tạo nên một vũ trụ riêng biệt. Ảnh: Pinterest. 2. Bạn có thể đang tồn tại trong vô số phiên bản khác nhau. Nếu MWI là đúng, thì có hàng tỷ vũ trụ nơi bạn tồn tại – có thể bạn là họa sĩ, nhà du hành vũ trụ, hoặc thậm chí không được sinh ra. Mỗi lựa chọn, dù nhỏ bé, cũng có thể dẫn đến một phiên bản hoàn toàn khác của bạn. Ảnh: Pinterest. 3. Không có sự sụp đổ hàm sóng trong MWI. Trái với diễn giải Copenhagen, nơi hàm sóng "sụp đổ" khi có quan sát, thì trong MWI, không có sự sụp đổ nào cả. Tất cả khả năng đều tồn tại trong các vũ trụ riêng, diễn tiến song song. Ảnh: Pinterest. 4. MWI loại bỏ yếu tố "người quan sát đặc biệt". Không giống như nhiều cách hiểu khác trong cơ học lượng tử, MWI không đặt con người ở vị trí trung tâm – không cần người quan sát để một sự kiện xảy ra. Mọi khả năng vẫn xảy ra, người quan sát chỉ là một phần trong hệ thống. Ảnh: Pinterest. 5. Vũ trụ nhánh gợi mở khái niệm "bất tử lượng tử". Một giả thuyết kỳ lạ liên quan đến MWI là "bất tử lượng tử", cho rằng bạn không bao giờ thực sự chết trong ý thức chủ quan của mình – thay vào đó, bạn luôn thức dậy ở một nhánh mà bạn vẫn sống sót. Ảnh: Pinterest. 6. Lý thuyết này chưa thể kiểm chứng được bằng thực nghiệm. Hiện tại, chúng ta chưa có công cụ hay phương pháp nào để kiểm tra sự tồn tại của các vũ trụ nhánh. Điều này khiến MWI dù hấp dẫn nhưng vẫn nằm trong phạm trù triết học và giả thuyết. Ảnh: Pinterest. 7. Khái niệm này có thể thay đổi cách nhìn về tự do ý chí. Nếu mọi khả năng đều xảy ra trong các nhánh khác nhau, thì liệu sự lựa chọn của ta có còn là "tự do"? Một số triết gia cho rằng điều này khiến khái niệm tự do ý chí trở nên phức tạp và đáng suy ngẫm hơn bao giờ hết. Ảnh: Pinterest. 8. Thuyết này truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm khoa học viễn tưởng. Từ "Rick and Morty", "Everything Everywhere All At Once" đến "Spider-Man: Into the Spider-Verse", ý tưởng về đa vũ trụ và các nhánh thực tại đã trở thành đề tài nóng hổi trong văn hóa đại chúng. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

