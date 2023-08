Lý do MC Phan Anh, Lê Ngọc Trinh và loạt sao xuống tóc

Mới đây, MC Phan Anh xuống tóc, xuất gia gieo duyên. Theo Người Lao Động, lý do anh tham gia khóa tu tập vì "nhân duyên đến". Phan Anh chia sẻ thêm, anh cũng muốn có những trải nghiệm mới mẻ về cuộc sống của một vị sư, để thấm nhuần và soi rọi bản thân nhiều hơn. Ảnh: Dân Trí. Trên trang cá nhân, Phan Anh chia sẻ một số lợi ích trong khóa xuất gia gieo duyên mà anh có được như càng đẹp trai và trẻ ra, biết buông bớt cái tôi ngạo mạn, biết chú tâm vào thực tại, thấy mình như khỏe hơn mỗi ngày. Ảnh: FBNV. Trước MC Phan Anh, nhiều sao Việt cũng cạo đầu. MC Đại Nghĩa tham gia khóa tu xuất gia gieo duyên tháng 10/2022. Ảnh: Vietnamnet. Ca sĩ Anh Duy - một người em thân thiết của Đại Nghĩa chia sẻ trên Vietnamnet, Đại Nghĩa đã có dự định này từ trước vì vậy nam MC kết hợp trao quà cho người dân tại Huế để thực hiện mong ước của mình. Ảnh: Vietnamnet. Năm 2021, người mẫu Lê Ngọc Trinh xuống tóc và tu tập tại gia. Người đẹp cho biết, cô bị trầm cảm sau những biến cố trong cuộc sống lẫn công việc. Khi quyết định xuống tóc, Ngọc Trinh muốn thử phá bỏ hình tướng hiện tại của mình - thứ mà cả đời cô luôn nâng niu chấp ngã. Ảnh: FBNV. Sau khi vượt qua biến cố, Ngọc Trinh nuôi lại tóc. Ảnh: Vietnamnet. Á hậu Khánh Phương xuống tóc vào năm 2022. Người đẹp tu tập trong vòng một tháng. Chia sẻ với Dân Trí về lý do xuống tóc, Khánh Phương nói: “Tôi muốn giải thoát cho mình ra khỏi những khổ đau, phiền não giữa đời. Từ năm 2018 đến nay, tôi ít tham gia hoạt động trong làng giải trí. Tôi thấy biết ơn những "cơn bão" xảy đến trong đời đã giúp tôi trưởng thành hơn”. Ảnh: Dân Trí. Năm 2016, nữ ca sĩ Phương Thanh xuống tóc tại Ấn Độ trong khóa tu kéo dài 2 tuần. Theo Phương Thanh, việc này nằm trong kế hoạch. Những năm trước, nữ ca sĩ tham gia khóa tu nhưng không xuống tóc. Ảnh: FBNV. Phương Thanh chia sẻ, việc xuống tóc của cô là biểu hiện của một người giác ngộ đạo Phật. “Nếu Phương Thanh có xuống tóc cho một lý do khác thì chỉ xuống tóc cho sức khỏe cha mẹ mình”, cô nói thêm. Ảnh: Dân Việt. Năm 2018, nam diễn viên Thành Đạt cạo đầu vì muốn cầu bình an cho Hải Băng mang bầu lần 3 chỉ sau 1 tháng sinh con bằng phương pháp sinh mổ. Ảnh chụp màn hình. Nữ ca sĩ, diễn viên Mỹ Linh (nickname Hoa Di Linh) cạo trọc đầu do mái tóc dài cũ của cô bị hỏng, xơ quá mức sau nhiều lần đi diễn, không có điều kiện chăm sóc. Ảnh: Dân Việt. Nhiều nghệ sĩ khác xuống tóc để đóng phim như: Mạc Văn Khoa, Công Lý, Hứa Vĩ Văn, Thành Lộc, Khương Ngọc, Việt Hương. Ảnh: Dân Việt. Xem video: "Hé lộ lý do MC Phan Anh xuống tóc xuất gia gieo duyên"

Mới đây, MC Phan Anh xuống tóc, xuất gia gieo duyên. Theo Người Lao Động, lý do anh tham gia khóa tu tập vì "nhân duyên đến". Phan Anh chia sẻ thêm, anh cũng muốn có những trải nghiệm mới mẻ về cuộc sống của một vị sư, để thấm nhuần và soi rọi bản thân nhiều hơn. Ảnh: Dân Trí. Trên trang cá nhân, Phan Anh chia sẻ một số lợi ích trong khóa xuất gia gieo duyên mà anh có được như càng đẹp trai và trẻ ra, biết buông bớt cái tôi ngạo mạn, biết chú tâm vào thực tại, thấy mình như khỏe hơn mỗi ngày. Ảnh: FBNV. Trước MC Phan Anh , nhiều sao Việt cũng cạo đầu. MC Đại Nghĩa tham gia khóa tu xuất gia gieo duyên tháng 10/2022. Ảnh: Vietnamnet. Ca sĩ Anh Duy - một người em thân thiết của Đại Nghĩa chia sẻ trên Vietnamnet, Đại Nghĩa đã có dự định này từ trước vì vậy nam MC kết hợp trao quà cho người dân tại Huế để thực hiện mong ước của mình. Ảnh: Vietnamnet. Năm 2021, người mẫu Lê Ngọc Trinh xuống tóc và tu tập tại gia. Người đẹp cho biết, cô bị trầm cảm sau những biến cố trong cuộc sống lẫn công việc. Khi quyết định xuống tóc, Ngọc Trinh muốn thử phá bỏ hình tướng hiện tại của mình - thứ mà cả đời cô luôn nâng niu chấp ngã. Ảnh: FBNV. Sau khi vượt qua biến cố, Ngọc Trinh nuôi lại tóc. Ảnh: Vietnamnet. Á hậu Khánh Phương xuống tóc vào năm 2022. Người đẹp tu tập trong vòng một tháng. Chia sẻ với Dân Trí về lý do xuống tóc, Khánh Phương nói: “Tôi muốn giải thoát cho mình ra khỏi những khổ đau, phiền não giữa đời. Từ năm 2018 đến nay, tôi ít tham gia hoạt động trong làng giải trí. Tôi thấy biết ơn những "cơn bão" xảy đến trong đời đã giúp tôi trưởng thành hơn”. Ảnh: Dân Trí. Năm 2016, nữ ca sĩ Phương Thanh xuống tóc tại Ấn Độ trong khóa tu kéo dài 2 tuần. Theo Phương Thanh, việc này nằm trong kế hoạch. Những năm trước, nữ ca sĩ tham gia khóa tu nhưng không xuống tóc. Ảnh: FBNV. Phương Thanh chia sẻ, việc xuống tóc của cô là biểu hiện của một người giác ngộ đạo Phật. “Nếu Phương Thanh có xuống tóc cho một lý do khác thì chỉ xuống tóc cho sức khỏe cha mẹ mình”, cô nói thêm. Ảnh: Dân Việt. Năm 2018, nam diễn viên Thành Đạt cạo đầu vì muốn cầu bình an cho Hải Băng mang bầu lần 3 chỉ sau 1 tháng sinh con bằng phương pháp sinh mổ. Ảnh chụp màn hình. Nữ ca sĩ, diễn viên Mỹ Linh (nickname Hoa Di Linh) cạo trọc đầu do mái tóc dài cũ của cô bị hỏng, xơ quá mức sau nhiều lần đi diễn, không có điều kiện chăm sóc. Ảnh: Dân Việt. Nhiều nghệ sĩ khác xuống tóc để đóng phim như: Mạc Văn Khoa, Công Lý, Hứa Vĩ Văn, Thành Lộc, Khương Ngọc, Việt Hương. Ảnh: Dân Việt. Xem video: "Hé lộ lý do MC Phan Anh xuống tóc xuất gia gieo duyên"