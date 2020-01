Lương Thùy Linh, Hoàng Thùy cạnh tranh giải HH đẹp nhất thế giới 2019

Cuộc bầu chọn Timeless Beauty 2019 (Tạm dịch: Vẻ đẹp vượt thời gian) do chuyên trang sắc đẹp Missosology tổ chức gọi tên 4 mỹ nhân Việt ở vòng bình chọn đầu tiên. Lương Thùy Linh, Hoàng Thùy, Ngọc Châu và Tường San có mặt trong danh sách 115 ứng viên tranh ngôi vị “Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2019”. Được biết, mỗi năm, chuyên trang sắc đẹp Missosology đều tổ chức cuộc bầu chọn Timeless Beauty để tìm ra hoa hậu đẹp nhất trong năm sau khi mùa hoa hậu quốc tế kết thúc. Hoàng Thùy, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Tường San và Ngọc Châu đều được nhiều khán giả Việt Nam kỳ vọng sẽ có mặt trong các vòng tiếp theo của giải “Vẻ đẹp vượt thời gian 2019”. Năm 2018, H'hen Niê vượt mặt 111 người đẹp khác để giành giải "Vẻ đẹp vượt thời gian". Ở một diễn biến khác, chuyên trang sắc đẹp Global Beauties năm nay tiếp tục tổ chức cuộc bình chọn cho giải Miss Grand Slam. Trong danh sách top 50, không có bất kì đại diện Việt Nam nào góp mặt. Người hâm mộ tiếc nuối vì nhan sắc Việt không ai lọt top 50 Miss Grand Slam 2019 của Global Beauties. Theo Missosology, năm 2019, nhan sắc Việt đứng ở vị trí thứ 8, tụt 2 hạng so với năm 2018. Được biết, Missosology chấm Tường San 120 điểm, Lương Thùy Linh 100 điểm, Hoàng Thùy 50 điểm, Ngọc Châu 100 điểm, Hoàng Hạnh 5 điểm. Năm 2019, cùng đi thi quốc tế, Hoàng Thùy lọt top 20 Miss Universe, Lương Thùy Linh top 12 Miss World, Tường San top 8 Miss International, Ngọc Châu top 10 Miss Supranational, Kiều Loan top 10 Miss Grand International còn Thúy An và Hoàng Hạnh trắng tay ở Miss Intercontinental và Miss Earth. Hiện tại, các người đẹp dẫn đầu trên đấu trường nhan sắc quốc tế gồm Lan Khuê tại Miss World, H'hen Niê tại Miss Universe, Thúy Vân tại Miss International, Phương Khánh tại Miss Earth, Thu Mây tại Miss Supranational, Huyền My, Phương Nga và Kiều Loan tại Miss Grand International. Mời quý độc giả xem video "Lương Thùy Linh múa mâm tại Miss World". Nguồn Youtube

