Lương Thùy Linh diện váy cưới, liều lĩnh tạo dáng trên tầng thượng

Hoa hậu Lương Thùy Linh vừa tung bộ ảnh mới, khởi đầu cho các hoạt động sau đợt giãn cách xã hội. Trong bộ ảnh mới, nàng hậu gốc Cao Bằng trở thành nàng thơ của NTK Lê Ngọc Lâm qua bộ sưu tập váy cưới mới nhất mang tên “I’m Yours”. Liều lĩnh, dám chấp nhận thử thách, Lương Thuỳ Linh không ngại thả dáng trên lan can sân thượng của tòa nhà cao tầng. Những shoot hình có vẻ nguy hiểm nhưng trên thực tế không gian vẫn đảm bảo độ an toàn cho nàng hậu. Lương Thuỳ Linh mang dáng vẻ quyền quý tân cổ điển pha

trộn vẻ cầu kỳ đương đại. Nhờ sự thăng hạng về kỹ năng sau gần 1 năm đăng quang, cô nàng là gương mặt khơi gợi nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam. Hoa hậu Lương Thùy Linh xinh đẹp khi diện mẫu váy cưới. Theo thông tin công bố trước đó, Lương Thùy Linh sẽ chính thức trở thành Host của phần thi Người đẹp Nhân ái và Head to Head Challenge tại Hoa hậu Việt Nam 2020. Đăng quang chưa đầy một năm nhưng khối lượng kiến thức cũng như sự nhạy bén của nàng hậu sẽ giúp cho các thí sinh năm nay thấu hiểu được giá trị của chiếc vương miện.Lương Thùy Linh đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 vào ngày 3/8/2019. Sau đăng quang, cô đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2019 tại London, Anh. Tại chung kết cuộc thi diễn ra vào ngày 14/12/2019, Thùy Linnh được xướng tên vào Top 12 thí sinh xuất sắc nhất. Trước đó, cô cũng giành vị trí thứ 2 ở phần thi Top Model và ghi tên mình vào Top 10 phần thi Beauty with a Purpose. Xem video "Lương Thùy Linh biểu diễn điệu múa Mâm vàng". Nguồn Youtube:

