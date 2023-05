Loạt váy áo đẹp “đỉnh chóp” giúp Chi Pu tỏa sáng

Trên fanpage, stylist Hoàng Ku liên tục cập nhật về trang phục của Chi Pu ở Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023. Trong MV và teaser đầu tiên của Đạp gió, Chi Pu diện mẫu váy ôm sát của thương hiệu Việt Nam. Hoàng Ku chọn chiếc váy vì nó phù hợp với vóc dáng, tính cách tinh thần của Chi Pu, lại vừa đúng yêu cầu trang phục và chủ đề của ban tổ chức. Chi Pu là một trong số ít thí sinh Đạp gió năm nay mặc đồ tự chuẩn bị. Trong tập 1 Đạp gió, Chi Pu diện trang phục của NTK Nguyễn Tiến Truyển khi thể hiện ca khúc "Đóa hoa hồng". "Hoàng đã gửi gắm ý tưởng tới NTK Nguyễn Tiến Truyển hiện thực hóa chiếc váy với tạo hình 1 bông hoa hồng đỏ rực rỡ, với phần quần liền boots màu xanh lá cây đính đá bắt sáng kèm theo những chi tiết đinh tán như những chiếc gai trên thân cây hoa hồng, và với một phần tùng váy màu đỏ rất to để che giấu phần váy bên trong để có màn biến hóa trang phục ấn tượng trên sân khấu", Hoàng Ku chia sẻ. Màn giật váy "lột đồ" của Chi Pu thực tế đã tạo được hiệu ứng. Theo Hoàng Ku, do thấy Chi Pu gồng mình diện trang phục suốt nhiều tiếng đồng hồ nên Amber đã đổi thứ tự thi. "Lý do Amber đổi số thứ tự diễn cho Chi là vì theo đúng thứ tự diễn bốc thăm thì Chi diễn cuối. Amber thì diễn thứ 1x gì đó, mà mặt bà Chi nhà mình lúc quay hình trước bốc thăm (cỡ 2-3 tiếng) là đã thộn ra rồi. Vì chiếc váy quá bó, gọng sắt và các phần lưới đâm vào người làm Chi khó thở, khắp phần bụng và chân ngực toàn vết xước do phần lưới và gọng chọc vào người rướm máu luôn, thương dã man", Hoàng Ku cho biết. Số trang phục Chi Pu mang đến cuộc thi nặng đến 100kg. Hot girl sinh năm 1993 đang xếp vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng 33 thí sinh. Trong tập 2 chưa phát sóng, Chi Pu sẽ thể hiện bài hát "See tình" của Hoàng Thùy Linh cùng Sella, Ngô Thiến và Trương Gia Nghê. Nhiều khán giả đặt kỳ vọng Chi Pu sẽ tiến sâu ở show đình đám xứ Trung. Xem MV: "Cung đàn vỡ đôi" của Chi Pu. Nguồn Youtube Chi Pu

Trên fanpage, stylist Hoàng Ku liên tục cập nhật về trang phục của Chi Pu ở Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023. Trong MV và teaser đầu tiên của Đạp gió, Chi Pu diện mẫu váy ôm sát của thương hiệu Việt Nam. Hoàng Ku chọn chiếc váy vì nó phù hợp với vóc dáng, tính cách tinh thần của Chi Pu, lại vừa đúng yêu cầu trang phục và chủ đề của ban tổ chức. Chi Pu là một trong số ít thí sinh Đạp gió năm nay mặc đồ tự chuẩn bị. Trong tập 1 Đạp gió, Chi Pu diện trang phục của NTK Nguyễn Tiến Truyển khi thể hiện ca khúc "Đóa hoa hồng". "Hoàng đã gửi gắm ý tưởng tới NTK Nguyễn Tiến Truyển hiện thực hóa chiếc váy với tạo hình 1 bông hoa hồng đỏ rực rỡ, với phần quần liền boots màu xanh lá cây đính đá bắt sáng kèm theo những chi tiết đinh tán như những chiếc gai trên thân cây hoa hồng, và với một phần tùng váy màu đỏ rất to để che giấu phần váy bên trong để có màn biến hóa trang phục ấn tượng trên sân khấu", Hoàng Ku chia sẻ. Màn giật váy "lột đồ" của Chi Pu thực tế đã tạo được hiệu ứng. Theo Hoàng Ku, do thấy Chi Pu gồng mình diện trang phục suốt nhiều tiếng đồng hồ nên Amber đã đổi thứ tự thi. "Lý do Amber đổi số thứ tự diễn cho Chi là vì theo đúng thứ tự diễn bốc thăm thì Chi diễn cuối. Amber thì diễn thứ 1x gì đó, mà mặt bà Chi nhà mình lúc quay hình trước bốc thăm (cỡ 2-3 tiếng) là đã thộn ra rồi. Vì chiếc váy quá bó, gọng sắt và các phần lưới đâm vào người làm Chi khó thở, khắp phần bụng và chân ngực toàn vết xước do phần lưới và gọng chọc vào người rướm máu luôn, thương dã man", Hoàng Ku cho biết. Số trang phục Chi Pu mang đến cuộc thi nặng đến 100kg. Hot girl sinh năm 1993 đang xếp vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng 33 thí sinh. Trong tập 2 chưa phát sóng, Chi Pu sẽ thể hiện bài hát "See tình" của Hoàng Thùy Linh cùng Sella, Ngô Thiến và Trương Gia Nghê. Nhiều khán giả đặt kỳ vọng Chi Pu sẽ tiến sâu ở show đình đám xứ Trung. Xem MV: "Cung đàn vỡ đôi" của Chi Pu. Nguồn Youtube Chi Pu