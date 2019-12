Loạt vai diễn ấn tượng của Thu Quỳnh: Vợ đảm có hơn "gái ngành"?

Thu Quỳnh bắt đầu đóng phim truyền hình từ năm 2008. Tuy nhiên những vai diễn của cô bị đánh giá khá mờ nhạt. Thậm chí vai diễn Phương trong "Ngược chiều nước mắt" - một cô vợ đảm đang, chu toàn, nhẫn nhịn khá giống với vai Huệ cũng không thể mang lại tiếng vang cho Thu Quỳnh. Từng nghĩ bản thân không có tài năng diễn xuất, Thu Quỳnh đã tạm dừng đóng phim để chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, Thu Quỳnh gặp biến cố hôn nhân. Trở thành mẹ đơn thân sau cuộc hôn nhân với Chí Nhân tan vỡ, với động lực phải kiếm tiền nuôi con, Thu Quỳnh quyết tâm gây dựng sự nghiệp. Tìm kiếm cơ hội đi diễn, Thu Quỳnh may mắn được nhận vai Trang trong "Sống chung với mẹ chồng". Đây là vai khác hẳn với những vai cô từng đóng. Dù là vai phụ, ít đất diễn nhưng Thu Quỳnh đã tận dụng triệt để thể hiện hết khả năng diễn xuất của mình. Diễn xuất của Thu Quỳnh gây ấn tượng với khán giả, nhất là ở nửa cuối phim. Thành công với vai diễn đã mang lại sự tự tin cho Thu Quỳnh, đồng thời giúp cô có thêm những cơ hội mới. Sau "Sống chung với mẹ chồng", Thu Quỳnh đã có bước tiến xa trong sự nghiệp khi đảm nhận vai My sói trong "Quỳnh búp bê". Vai diễn cô gái làng chơi này được đánh giá là thành công nhất của Thu Quỳnh. Từ điệu bộ, ánh mắt, tạo hình của Thu Quỳnh đều được khán giả khen tấm tắc khi hóa thân vào nhân vật. Tưởng như chết tên với My sói, một cô gái ngành lẳng lơ, trơ tráo, độc địa, Thu Quỳnh lại có cú "thoát xác" khi đóng vai Huệ trong "Về nhà đi con". Trong phim, Huệ vừa đảm đang lại chịu thương chịu khó. Cô thay mẹ chăm lo cho các em, hiếu thảo với bố và cũng là người vợ biết vun vén cho gia đình dù lấy phải người chồng vũ phu. Vai diễn nhiều nội tâm, lắng đọng đã khiến Thu Quỳnh chiếm được thiện cảm với khán giả. Đặc biệt, vai Huệ trong "Về nhà đi con" còn mang lại cho Thu Quỳnh giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 39. Trong khi đó, bộ phim Thu Quỳnh tham gia cũng bội thu giải thưởng. Xem video "Thu Quỳnh chia sẻ về tạo hình nhân vật My Sói". Nguồn VTC9:

