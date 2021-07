Loạt trò lố gây phản cảm tại các mùa Liên hoan phim Cannes

Mới đây, tại thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2021 ngày đầu tiên, một nữ khách mời vô danh cố tình để lộ nguyên vòng 1. Ảnh: Reuters Thảm đỏ Cannes các mùa trước cũng không thiếu gương mặt chiêu trò. Tại Cannes 2018, diễn viên, người mẫu Trung Quốc Triệu Hân lộ nhũ hoa. Nhiều người cho rằng cô “chơi trội”. Ảnh: Dân Việt Nữ người mẫu Fernanda Liz từng bị tụt váy, lộ vòng một tại thảm đỏ LHP Cannes 2019 ngày thứ 9. Ảnh: Zing Diễn viên người Italy Ilona Staller từng bị chỉ trích khi diện bộ váy xuyên thấu kỳ dị tại thảm đỏ Cannes mùa 41. Ảnh: Zing Năm 2006, nam diễn viên Sacha Baron Cohen khiến bãi biển Cannes và cả liên hoan phim quốc tế dậy sóng khi diện bộ mankini mà anh từng mặc trong bộ phim "Borat: Cultural learnings of America for make benefit glorious nation of Kazakhstan". Ảnh: Getty Images Nữ diễn viên Tây Ban Nha Victoria Abril diện bộ cánh hở bạo cả vòng 3 tại Cannes 1997. Ảnh: Wikifeet Không chỉ mặc hở bạo, Anzhelika Tahir còn cố gắng thu hút sự chú ý khi đội vương miện và đeo dải băng Hoa hậu Pakistan 2015. Ảnh: Getty Xuất hiện tại thảm đỏ LHP Cannes 2018, nữ ca sĩ Marie Parie ăn mặc kì dị và liên tục tạo dáng quá lố. Ảnh: Getty Tại Cannes 2019, Ngọc Trinh mặc thô tục. Cô không chỉ bị cư dân mạng Việt chỉ trích mà còn bị dư luận quốc tế cho rằng mặc phản cảm, thiếu tử tế. Xem video "Ngọc Trinh - Khắc Tiệp dùng trứng chơi đùa". Nguồn FBNV

