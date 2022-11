Loạt quy định ở đám cưới Lê Âu Ngân Anh - Phan Tô Ny

MC Thanh Thảo Hugo vừa đăng tải hình ảnh thiệp mời đám cưới Lê Âu Ngân Anh - Phan Tô Ny tại TP HCM vào ngày 18/11. Nội dung thiệp mời hé lộ các quy định như khách mời diện trang phục tông màu đen, vàng đồng, nâu cũng như không phục vụ trẻ em trong tiệc. Trước giờ G, Ngân Anh và Tô Ny đồng loạt đăng tải ảnh cưới đồng thời chia sẻ cảm xúc.Ông xã Ngân Anh trải lòng: "Ngày tôi còn là cậu bé vừa học xong lớp 12, khăn gói từ Quy Nhơn vào Sài Gòn học đại học và bước tiếp chặng đường đời quan trọng của mình, ba tôi dặn vào Nam, chỉ cần tập trung cho hai việc, lập thân và lập nghiệp. Tôi luôn nghĩ mình đã may mắn, khi tìm được con đường lập nghiệp với truyền hình, ở cột mốc 23. Sớm trước hai năm so với kế hoạch được định ra bởi cậu sinh viên tỉnh lẻ năm đó... ...Với lập thân thì khác, ôi không đặt ra kế hoạch gắn cùng những con số, tôi chỉ đơn giản nghĩ về nó mỗi ngày. Và tròn mười năm sau cột mốc đầu tiên, tôi bây giờ ở tuổi 33, thấy hạnh phúc khi chưa đầy 24h nữa là hành trình hoàn thiện chính mình mỗi ngày, sẽ có người đồng hành là em. Hạnh phúc là con đường. Và việc của hai đứa mình là bước đi, em nha", Tô Ny viết. Còn Ngân Anh chia sẻ, cô nhận ra rằng điều tuyệt vời đến hiện tại là cô cùng chồng đã chuẩn bị mọi thứ cùng nhau và vì nhau. Vợ chồng nàng hoa hậu không thể gửi lời mời đến tất cả mọi người nhưng luôn biết ơn và ghi nhớ những lời chúc phúc tốt đẹp nhất từ mọi người. Trước đám cưới, trên truyền thông, vợ chồng Ngân Anh tâm sự nhiều hơn về chuyện tình cảm. Nàng hậu chia sẻ trên Thể thao văn hóa, Tô Ny là thầy giáo hướng dẫn cô ở một lớp học về giọng nói vào cuối năm 2019. Ban đầu, cả hai chỉ theo dõi nhau trên mạng xã hội như bạn bè. Đến đầu năm 2021, Tô Ny kết nối lại và cả hai bắt đầu hẹn hò. Tô Ny ấn tượng Ngân Anh bởi sự nền nã, dịu dàng thực chất từ trong chính con người của cô. Còn Ngân Anh bày tỏ, chồng cho cô cảm giác an toàn, là người hướng về gia đình và sẵn sàng với hôn nhân. Xem video "Lê Âu Ngân Anh đáp trả antifan". Nguồn Zing

MC Thanh Thảo Hugo vừa đăng tải hình ảnh thiệp mời đám cưới Lê Âu Ngân Anh - Phan Tô Ny tại TP HCM vào ngày 18/11. Nội dung thiệp mời hé lộ các quy định như khách mời diện trang phục tông màu đen, vàng đồng, nâu cũng như không phục vụ trẻ em trong tiệc. Trước giờ G, Ngân Anh và Tô Ny đồng loạt đăng tải ảnh cưới đồng thời chia sẻ cảm xúc. Ông xã Ngân Anh trải lòng: "Ngày tôi còn là cậu bé vừa học xong lớp 12, khăn gói từ Quy Nhơn vào Sài Gòn học đại học và bước tiếp chặng đường đời quan trọng của mình, ba tôi dặn vào Nam, chỉ cần tập trung cho hai việc, lập thân và lập nghiệp. Tôi luôn nghĩ mình đã may mắn, khi tìm được con đường lập nghiệp với truyền hình, ở cột mốc 23. Sớm trước hai năm so với kế hoạch được định ra bởi cậu sinh viên tỉnh lẻ năm đó... ...Với lập thân thì khác, ôi không đặt ra kế hoạch gắn cùng những con số, tôi chỉ đơn giản nghĩ về nó mỗi ngày. Và tròn mười năm sau cột mốc đầu tiên, tôi bây giờ ở tuổi 33, thấy hạnh phúc khi chưa đầy 24h nữa là hành trình hoàn thiện chính mình mỗi ngày, sẽ có người đồng hành là em. Hạnh phúc là con đường. Và việc của hai đứa mình là bước đi, em nha", Tô Ny viết. Còn Ngân Anh chia sẻ, cô nhận ra rằng điều tuyệt vời đến hiện tại là cô cùng chồng đã chuẩn bị mọi thứ cùng nhau và vì nhau. Vợ chồng nàng hoa hậu không thể gửi lời mời đến tất cả mọi người nhưng luôn biết ơn và ghi nhớ những lời chúc phúc tốt đẹp nhất từ mọi người. Trước đám cưới, trên truyền thông, vợ chồng Ngân Anh tâm sự nhiều hơn về chuyện tình cảm. Nàng hậu chia sẻ trên Thể thao văn hóa, Tô Ny là thầy giáo hướng dẫn cô ở một lớp học về giọng nói vào cuối năm 2019. Ban đầu, cả hai chỉ theo dõi nhau trên mạng xã hội như bạn bè. Đến đầu năm 2021, Tô Ny kết nối lại và cả hai bắt đầu hẹn hò. Tô Ny ấn tượng Ngân Anh bởi sự nền nã, dịu dàng thực chất từ trong chính con người của cô. Còn Ngân Anh bày tỏ, chồng cho cô cảm giác an toàn, là người hướng về gia đình và sẵn sàng với hôn nhân. Xem video "Lê Âu Ngân Anh đáp trả antifan". Nguồn Zing