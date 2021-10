Loạt phát ngôn về từ thiện gây chú ý của Thủy Tiên

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã chuyển đơn của bà Ngô Thị Oanh Phương tố cáo ca sĩ Thủy Tiên về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM xử lý theo thẩm quyền. Theo đó, bà Phương tố cáo Thủy Tiên có hành vi khuất tất trong việc giải ngân tiền từ thiện miền Trung tháng 10/ 2020. Bà Phương cho rằng, theo công bố của Thủy Tiên trên trang cá nhân, tổng số tiền công chúng gửi đến là gần 178 tỷ đồng và đã giải ngân toàn bộ, chuyển đến nơi cần được trợ giúp. Tuy nhiên, sau đó, cộng đồng mạng đã phát hiện có một số khuất tất. Theo đơn bà Phương, Thủy Tiên có 2 khoản khuất tất, tổng số tiền lên đến hơn 81 tỷ đồng. Giữa ồn ào, Thủy Tiên bị không ít cư dân mạng “đào lại” các phát ngôn về từ thiện. Theo Người lao động, Thủy Tiên từng chia sẻ lý do muốn tự làm thiện nguyện: "Qua một tổ chức thì rất phụ thuộc và phức tạp, mình không kiểm soát được. Do có một số tổ chức từ thiện họ lấy 20% làm phí lãi vận hành tổ chức. Thôi ráng cực tự tay làm để đảm bảo không mất một đồng nào từ những người đã đặt niềm tin và gửi gắm vào mình". "…Tiền còn kiếm được chứ tình cảm khó có. Tiền người ta gửi mình một đồng cũng rất nặng, làm sai mang tội. Mình nghĩ pháp luật cũng có tình và lý, mình làm theo cái tình “lá lành đùm lá rách” như bao sách giáo khoa khi học ở trường, không làm gì sai thì mình không sợ", Thủy Tiên nói. Tháng 10/2020, trong bức tâm thư về từ thiện miền Trung, nữ ca sĩ Thủy Tiên khẳng định, nếu vì từ thiện mà mất hết thì cũng vui vẻ chấp nhận. Cô nói: “Với mình “đã làm thì không sợ, đã sợ thì không làm", chết mình còn không sợ thì những việc cỏn con này sợ gì mà không cố gắng được. Người ta sống trên đời chết đi không mang theo được gì cả, tiền bạc, danh vọng, địa vị, gia đình. Chết đi chỉ mang theo được cái gì người ta tạo ra bằng suy nghĩ hay hành động. Nên yêu thương được ai thì yêu thương, giúp được ai thì giúp. Nếu như vì việc này mà mình không may mất hết, mình cũng vui vẻ chấp nhận vì mình tin rằng với số lượng người được giúp, cũng đáng để mình đánh đổi mà. Ai mà không đến lúc già đi và mất hết chứ”. Trong tâm thư, Thủy Tiên còn chia sẻ lý do trực tiếp đi giúp đỡ bà con chứ không thông qua bên thứ 3: “Mỗi người sẽ có 1 quan điểm riêng để làm từ thiện, 1 cách riêng để giúp đỡ cộng đồng. Việc tổ chức 1 bộ máy cồng kềnh càng làm rắc rối và mất thời gian họp hành rồi đưa ra quyết định? Nhỡ đâu trong bộ máy mình xây dựng nên có người không đàng hoàng, gây ảnh hưởng đến tổ chức thì lại càng nguy hiểm nên tuyệt đối không thể…". "…Tiên chỉ là 1 cá nhân và Tiên sẽ làm việc theo cái tâm của 1 cá nhân mong muốn giúp đỡ cộng đồng, tiền trao tận tay để giúp đỡ bà con, không thông qua 1 tổ chức nào cả và cũng không tạo ra 1 tổ chức nào cả. Tiền người dân gửi cho Tiên đi trực tiếp giúp đỡ, là Tiên phải cầm đi, dù có cực đến mấy. Nếu giao cho 1 cơ quan tổ chức nào thì khác gì Tiên lừa họ?”, nữ ca sĩ viết. Trong cuộc phỏng vấn trên Zing hồi tháng 10/2020, Thủy Tiên cho biết, trên đời này cô không sợ gì, chỉ sợ nhân quả. “Nếu đã làm đúng, người ta có nói sai, tôi cũng không có gì hổ thẹn với lương tâm. Khi làm từ thiện nghĩa là làm theo tâm của mình. Nếu sợ bị thị phi, chỉ trích thì không thể giúp được nhiều người. Người làm trời nhìn và khi mình làm đúng, khán giả cũng tự nhận ra việc đó. Ai đã chuyển tiền nghĩa là đủ sự đánh giá và đặt niềm tin dành cho tôi. Còn chuyện tương lai thế nào, tôi cũng không biết trước, trời kêu ai nấy dạ”, Thủy Tiên nói. Xem video "Thủy Tiên - Công Vinh livestream sao kê từ thiện". Nguồn Thủy Tiên

