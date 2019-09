Loạt mỹ nhân Hàn lao đao vì bị nghi ngoại tình với Ahn Jae Hyun

Scandal Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun ly hôn chưa chấm dứt khi mới đây Goo Hye Sun tố Ahn Jae Hyun ngoại tình với một bạn diễn. Goo Hye Sun tiết lộ kẻ thứ ba thường xuyên đến nhà của vợ chồng cô rất nhiều lần và đóng chung phim với Ahn Jae Hyun. Hàng loạt nữ diễn viên hợp tác với Ahn Jae Hyun bị cư dân mạng điểm mặt chỉ tên. Một trong số đó là Oh Yeon Seo. Cô và Jae Hyun đang quay phim “People with flaws”. Oh Yeon Seo có ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ. Cô hiện độc thân sau khi chia tay Kim Bim vào tháng 2/2019. Trước tin đồn là tiểu tam, Oh Yeon Seo phủ nhận và tuyên bố rằng sẽ kiện Goo Hye Sun vì đưa tin sai lệch sự thật, phỉ báng danh tiếng của nghệ sĩ. Kim Seul Gi - nữ phụ của phim “People with flaws” cũng bị đồn ngoại tình với Ahn Jae Hyun. Về phía mình, Kim Seul Gi khẳng định không hề liên quan. Lee Da Hee cũng bị nghi là người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun. Lee Da Hee đóng cặp với Ahn Jae Hyun trong bộ phim “The beauty inside” lên sóng năm 2018. Goo Hye Sun từng công khai ủng hộ bộ phim của Ahn Jae Hyun và Lee Da Hee. Lee Da Hee sinh năm 1985, xuất thân là người mẫu. Cô được khen mặt đẹp, dáng nuột nà. Giống Lee Da Hee, Seo Hyun Jin cũng đóng chung phim với Ahn Jae Hyun trong bộ phim “The beauty inside”. Seo Hyun Jin không chỉ là bạn diễn của Ahn Jae Hyun mà còn là bạn thân của Goo Hye Sun. Cư dân mạng suy đoán Seo Hyun Jin rất có thể chính là tiểu tam chen chân vào cuộc hôn nhân của Goo Hye Sun. Xem video "Goo Hye Sun công bố tin nhắn giữa ồn ào ly hôn". Nguồn Youtube

