Loạt idol Hàn bị "yểm bùa" lão hóa ngược

1. Eli (U-KISS)

Eli và người mẫu Ji Yeon Soo cưới nhau vào năm 2013. Ba năm sau con trai đầu lòng Michael Minsoo Kim của họ chào đời. Khán giả không hề ghét bỏ nam idol vì lấy vợ quá sớm, ngược lại ai cũng yêu quý bé Minsoo trên chương trình Mr. House Husband. Sunye (thành viên cũ của Wonder Girls)

Sunye lấy chồng vào năm 2013. Cuối năm đó, cô hạ sinh em bé đầu tiên, Hailey. Và vào năm 2016, gia đình nhỏ của Sunye chào đón thành viên thứ 4, công chúa Elisha. Soyul (thành viên cũ của Crayon Pop) and Moon Hee Jun (thành viên cũ của H.O.T)

Gia đình họ Moon chào đón con gái đầu lòng vào năm 2017. Công chúng vô cùng tò mò về thiên thần bé nhỏ này nhưng bố mẹ quá cẩn trọng, không hề tung ra một bức hình nào cả. Cho tới vài tháng trước, 2 vợ chồng mới chịu đăng lên mạng xã hội tấm ảnh gia đình hạnh phúc. Tablo

Cô con gái sang chảnh Haru của nhà Tablo đã quá quen mặt với các fan. Hai bố con rất chăm chụp ảnh tự sướng khoe lên instagram. Không giống như các gia đình nổi tiếng giấu nhẹm con đi, tất cả chúng ta đều được dõi theo sự trưởng thành của Haru qua chương trình The Return of Superman. Giờ thì cô bé đã 8 tuổi rồi đó. Minhwan (FTISLAND) and Yulhee (thành viên cũ của Laboum)

Tin đính hôn và kết hôn của Minhwan và Yulhee không khác gì sét đánh ngang tai. Không ai có thể tin 2 idol trẻ măng lại có thể mạnh dạn dẹp sự nghiệp sang một bên để lập gia đình thế này. Bất ngờ hơn nữa, họ chào đón con trai đầu lòng vào tháng 5 trong sự bàng hoàng của công chúng. Shoo (S.E.S)

Shoo kết hôn với chồng, một cựu cầu thủ bóng rổ vào năm 2010. Không lâu sau đó, bé Son Yoo ra đời. 3 năm sau, gia đình cô đón chào 2 cô con gái sinh đôi Ra Yul và Ra Hui. Nếu bạn theo dõi chương trình The Return of Superman or Oh! My Baby, 2 cô bé đáng yêu này sẽ khiến bạn tan chảy trái tim. Kahi (thành viên cũ của After School)

Kahi kết hôn với một doanh nhân và đã hạ sinh 2 bé bi đáng yêu. Bé lớn là Noal sinh năm 2016 và bé út Yang Si On ra đời đầu năm nay. Rain

Ngôi sao quốc tế Rain và nữ thần quốc dân Kim Tae Hee mới có một mụn con gái và ém rất kĩ. Rain từng chia sẻ trên một show truyền hình là từ khi có vợ, bạn bè muốn rủ anh đi nhậu cũng khó vì anh thích ở nhà chăm lo cho gia đình hơn. Park Joon Hyung (g.o.d)

Vợ của Joon Hyung không phải là người nổi tiếng, họ cưới nhau vào năm 2016. Ngày con gái đầu lòng ra đời, anh rất hào hứng khoe lên instagram: “Công chúa đến rồi đây, con bé rất khỏe mạnh, giờ tôi thành papa Joon rồi”. Và từ đó trở đi, instagram của Joon Hyung chỉ toàn hình ảnh của tiểu công chúa. Ko Ji Yong (SECHSKIES)

Tuy Ji Yong không tham gia các hoạt động âm nhạc của SECHSKIES nữa, các fan vẫn có thể gặp anh và cậu con trai Sungjae qua chương trình The Return of Superman!

