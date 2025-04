Mitsubishi Xpander Cross 2021 ở Hà Nội rao bán 500 triệu liệu có rẻ?

Trong bối cảnh thị trường xe cũ đang sôi động, thông tin về chiếc Mitsubishi Xpander Cross đời 2021, xe sản xuất năm 2020 được nhập khẩu nguyên chiếc đã sử dụng hơn 7 vạn km được rao bán với mức giá hấp dẫn đang gây chú ý trong cộng đồng người dùng yêu thích dòng MPV đô thị đa dụng. Chiếc xe Mitsubishi Xpander Cross sản xuất năm 2020 và đăng ký lần đầu vào năm 2021 thuộc phiên bản cao cấp nhất, nổi bật với thiết kế mạnh mẽ, ngoại hình thể thao và khoảng sáng gầm cao – lợi thế khi di chuyển tại các khu vực đô thị ngập nước hoặc cung đường gồ ghề. Đây là phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, không qua lắp ráp trong nước nên chất lượng hoàn thiện được nhiều người mua xe cũ đánh giá cao hơn so với bản lắp ráp sau này. Theo thông tin từ người rao bán, chiếc Xpander Cross này là xe “một chủ từ đầu”, toàn bộ dàn lốp vẫn còn nguyên bản theo xe – một chi tiết cho thấy chủ cũ sử dụng xe cẩn thận và không có dấu hiệu thay đổi kết cấu hay can thiệp kỹ thuật lớn. Mặc dù đã chạy hơn 70.000 km sau 4 năm sử dụng nhưng xe vẫn được cam kết “bao check toàn quốc” – nghĩa là người mua có thể kiểm tra tại bất kỳ gara nào để đánh giá tình trạng thực tế. Điều này thể hiện sự tự tin của người bán đối với chất lượng xe. Dù chưa công bố mức giá xe Mitsubishi Xpander Cross 2021 cũ trên sàn giao dịch, tuy nhiên với tiêu chí “giá hấp dẫn”, nhiều người dự đoán chiếc Xpander Cross này sẽ nằm trong khoảng dưới 600 triệu đồng – thấp hơn đáng kể so với một chiếc xe mới cùng phiên bản đang niêm yết khoảng 698 triệu đồng (chưa bao gồm lăn bánh). Với nhu cầu gia tăng đối với dòng xe gầm cao 7 chỗ có mức tiêu hao nhiên liệu hợp lý, chi phí sử dụng thấp và dễ bảo dưỡng, chiếc Mitsubishi Xpander Cross 2020 này là lựa chọn đáng cân nhắc với những ai đang tìm kiếm một mẫu xe cũ chất lượng, hợp túi tiền. Không chỉ thu hút bởi kiểu dáng khỏe khoắn, Xpander Cross còn nổi tiếng nhờ không gian nội thất rộng rãi, hệ thống treo êm ái, phù hợp cho những chuyến đi xa của các gia đình trẻ. Ngoài ra, động cơ 1.5L tiết kiệm và chi phí bảo dưỡng thấp cũng là điểm cộng lớn khi xét về tổng chi phí sở hữu lâu dài. Với tình trạng còn tốt, lịch sử sử dụng rõ ràng và mức giá dễ tiếp cận, chiếc Mitsubishi Xpander Cross 4 năm tuổi đang là lựa chọn đáng chú ý trên thị trường xe cũ. Đây được xem là cơ hội phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu MPV bền bỉ, thực dụng mà vẫn tiết kiệm chi phí sở hữu.Mitsubishi Xpander Cross tại Việt Nam ra mắt đầu tiên vào vào ngày 16/07/2020. Xe được nhập khẩu từ Indonesia, phân phối với 4 màu sơn ngoại thất là: đen, trắng, cam, bạc. Đối thủ cạnh tranh có thể kể đến: Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza Premio, Suzuki XL7, Honda BR-V,... Video: Đánh giá nhanh Mitsubishi Xpander Cross 2020 tại Việt Nam.

