Loạt hoa hậu, á hậu Việt Nam vượt qua COVID-19 thế nào?

Hoa hậu Đỗ Thị Hà mắc COVID-19 khi ở Mỹ. Người đẹp chia sẻ quá trình chữa bệnh: "Sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, mình đã mua thuốc uống liền, theo đơn và chỉ dẫn của bác sĩ. Mọi người cũng chuẩn bị cho mình nồi xông hơi, lúc xông mình cảm thấy rất thoải mái. Chế độ dinh dưỡng hàng ngày thì mình ăn nhiều hơn bình thường, nhất là trái cây để bổ sung vitamin và sức đề kháng". Đỗ Thị Hà nói thêm: "Mọi người hãy nhớ khi mắc COVID-19 thì nên uống nhiều nước. Mỗi buổi sáng mình sẽ vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý, sau đó sẽ dành khoảng 5 – 10 phút để tập hít thở. Việc này sẽ giúp phổi khỏe hơn rất nhiều". Sau 2 tuần, Đỗ Thị Hà khỏi bệnh. Sau đó, người đẹp trở về Việt Nam. Giống Đỗ Thị Hà, Á hậu Hoàng My cũng vượt qua COVID-19. Nàng á hậu chia sẻ về quá trình tự điều trị: “My dùng Panadol, vitamin, rửa mũi và họng bằng nước muối 5 lần mỗi ngày, xông hơi ngày 3 lần, tự giác hơi, thường xuyên chườm ấm gáy và phổi nên tự thấy virus cũng không hành mình quá hung tợn”. Hoàng My nói thêm: “Với bản thân mình thì My đối diện với nó như một loại cảm cúm thôi. Còn với gia đình và người thân thì My tuyệt đối không cho tiếp xúc. Rác thải My cũng bỏ trong túi vàng và ghi COVID-19 để dễ phân biệt”. Á hậu Kim Duyên điều trị khỏi COVID-19 sau 1 tuần. Tuy nhiên, sức khỏe cô chưa thể bình phục hoàn toàn vì di chứng hậu COVID-19 như ho nhiều, hụt hơi, rối loạn giấc ngủ. Sau khi thăm khám ở bác sĩ, Kim Duyên bắt đầu tập thể dục lại với các bài tập chạy trên máy theo cường độ nhẹ, vừa chạy vừa hít thở sâu, nhịp nhàng. Á hậu Nguyễn Thị Loan kể rất chi tiết về hành trình vượt qua COVID-19. Người đẹp cho biết: "Suốt cả quá trình mình luôn chú ý làm theo hướng dẫn từ những người có kinh nghiệm như là: chỉ uống nước ấm nóng, ngày nào cũng súc họng nước muối vào sáng, trưa, tối, uống thêm cả trà gừng mật ong mỗi sáng cho ấm họng và đặc biệt là thường xuyên xông mũi họng với nước gừng sả mỗi ngày để hạn chế tối đa virus có cơ hội phát triển mạnh đi xuống phổi". Á hậu còn cho hay: "Ngẫm lại, việc được tiêm 2 mũi vắc xin đầy đủ là rất quan trọng. Điều này đã giúp giảm tối đa các nguy cơ tiến triển bệnh nặng có thể xảy ra cho mọi người. Và khi đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin rồi thì vẫn phải thực hiện đầy đủ 5K để phòng tránh dịch bạn nhé. Tuy nhiên, khi gia đình đã lỡ có người bị F0 rồi thì tinh thần vững chãi, lạc quan của mình là rất quan trọng". Xem video "Đỗ Mỹ Linh chúc mừng Hoa hậu Đỗ Thị Hà". Nguồn VTV

