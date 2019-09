Loạt hình ảnh gây tranh cãi của Trương Quỳnh Anh trước ồn ào chơi xấu

Theo đó, ở tập 3 của chương trình "Mỹ nhân hành động", sau khi tập luyện bài "Chiến thuật - Võ thuật Công an Nhân dân", đội Trương Quỳnh Anh và Jang Mi là cặp thi đấu đầu tiên trong phần thi Đối kháng. Khi Trương Quỳnh Anh - Jang Mi bắt đầu vào vị trí thi đấu thì host Tim bất ngờ công bố luật thi mới cho thêm phần kịch tính: 2 đồng đội nam của 2 đội sẽ phải đổi chỗ cho nhau. Trương Quỳnh Anh lập tức tỏ rõ sự hoang mang khi thực hiện bài kiểm tra với một đồng đội mới. Người đẹp chia sẻ ở hậu trường: “Việc đổi đồng đội quá bất ngờ và tôi hơi có một chút bức xúc”. Đến khi thực hiện thế võ đầu tiên, Trương Quỳnh Anh tiếp tục bất mãn khi cho rằng: “Tôi đang tập với một người khác, giờ lại thi với một người khác, tôi không nhớ bài gì hết”. Không giữ được bình tĩnh, nữ ca sĩ vùng vằng bỏ đi không thi đấu tiếp ngay trước mặt người chỉ huy, host chương trình là chồng cũ Tim, thậm chí là khách mời ... Phải đến khi đồng đội Bá Thập của cô vào thuyết phục thì nữ ca sĩ mới bình tĩnh quay lại tiếp tục thi. Sau sự việc, vợ cũ Tim cũng chia sẻ cảm giác hối hận trước hành xử của mình. Sự việc chưa dừng lại ở đó. Trong phần công bố kết quả, Trương Quỳnh Anh tỏ thái độ không phục với kết quả 2 sao do bị trừ 1 điểm vì thái độ và tinh thần không giữ vững. Cô cho rằng tất cả các thành viên nữ của đội bạn sử dụng đòn ở chân sai và chỉ có một mình cô là thực hiện đúng: “Tôi không vừa lòng với kết quả này lắm, tôi thấy có nhiều bạn lên làm rất là chậm, nhẹ nhàng, chỉ là thuộc bài thôi thì được điểm cao của chương trình. Tôi không phục”. Ở tập 6, các mỹ nhân và đồng đội của mình phải vượt qua thử thách mang tên "Vượt chướng ngại vật, cứu nạn cứu hộ". Thành viên nam đội Jang Mi vì bị chấn thương nên xin sự hỗ trợ của các đội còn lại. Do mất sức vì là đội thi đấu đầu tiên, đội Phương Anh Đào không thể hỗ trợ đội Jang Mi như đề xuất trước đó. Dù vừa thi xong nhưng Bá Thập đã xung phong nhưng ngay lập tức bị Trương Quỳnh Anh lớn tiếng phản đối: "Tôi không đồng ý. Anh Thập ngồi xuống đi".Phản ứng này của Trương Quỳnh Anh gây nhiều tranh cãi nhất. Bên cạnh những ý kiến cho rằng nữ ca sĩ đã quá ích kỷ thì cũng có không ít khán giả cho rằng cô không sai khi bảo vệ sức khỏe cho đồng đội của mình. Và trong cuộc thi "ai mạnh thì người ấy thắng". Giải thích cho hành động lớn tiếng quát tháo đồng đội của mình, Trương Quỳnh Anh cho biết: "Cho dù quyết định này của tôi có thể khiến anh Thập giận, buồn hay bất cứ việc gì nữa, tôi vẫn không cho anh Thập làm. Ở các phần thi khác, khi đồng đội của các bạn bị thương thì cũng có sự hỗ trợ của chương trình rồi. Tôi đang cố gắng bảo toàn sức khỏe cho đồng đội của tôi bởi vì chúng tôi muốn đi đến đích cuối cùng". Tập này, đội Jang Mi bị loại vì có thành tích kém nhất. Trong tập 7, khi thực hiện "Nhiệm vụ Sống sót – sinh tồn trong rừng”, đội Trương Quỳnh Anh đã gây phản ứng gay gắt khi dùng "chiến thuật" giấu, quăng xa món đồ của đội bạn để họ khó có thể hoàn thành thử thách. "Chiến thuật" này của Trương Quỳnh Anh khiến Phương Oanh tức tối: “Như thế không phải là chiến thuật, mà đó gọi là chơi xấu. Chiến thuật phải là fair-play, công bằng và minh bạch. Đừng mang từ chiến thuật ra để biện minh cho việc chơi xấu". Dù vậy khi kết thúc thử thách, Trương Quỳnh Anh và đồng đội bất ngờ bị loại vì đạt thành tích kém nhất. Trước "chiến thuật" của đội Trương Quỳnh Anh và hành động như muốn đổ hết lỗi cho đồng đội của cô khiến nhiều khán giả không hài lòng. Đa phần ý kiến cho rằng nữ ca sĩ đã quá hiếu thắng. Trước khi bị loại phải ra về ở tập này, khi bị giám khảo Văn Mai Hương hỏi chuyện trốn trại về nhà, vợ cũ Tim cũng phản ứng gay gắt: "Nếu tôi có trốn trại người nói với tôi phải là BTC. Bạn chỉ là giám khảo tập này, những chuyện xảy ra trước đó bạn không có quyền nói". Ảnh: Kyky, cắt clip. Xem trailer tập 7 Mỹ nhân hành động. Nguồn Youtube:

