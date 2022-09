Loạt ca sĩ xử lý sao khi hát quên lời giống Khánh Thy?

Mới đây, ca sĩ Khánh Thy bị nhiều khán giả chỉ trích làm việc thiếu chuyên nghiệp, coi thường khán giả. Cụ thể, trình diễn ca khúc “Mười chín tháng Tám” trong chương trình nghệ thuật Sao Tháng Tám chào mừng lễ Quốc khánh, được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, cô nhiều lần quên lời phải nhìn xuống bàn tay có chép sẵn lời bài hát. Ảnh: FB Khánh Thy xin lỗi vì sự cố trên truyền hình. Cô viết trên trang cá nhân: "Cho em gửi lời xin lỗi tất cả ê-kíp, anh chị em nghệ sĩ và khán giả. Lời xin lỗi từ đáy lòng. Nó cũng là bài học em nghĩ là đắt giá nhất trong cuộc đời". Ảnh: FB Từng chép sẵn lời bài hát trong lòng tay giống Khánh Thy khi thể hiện ca khúc “One night only” trong đêm Gala chung kết Vietnam's Got Talent 2013 nhưng Thu Minh chỉ ghi hai câu bổ sung cho phiên bản mới, khác với phiên bản mà cô thường biểu diễn. Ảnh: Dân Việt Sau khi bị phát hiện “gian lận”, Thu Minh xin lỗi và phân trần: "Khi nhận lời biểu diễn ca khúc này, tôi chỉ có một lần ghép nhạc khi vừa trở về từ nước ngoài, thêm cả việc đang bị bệnh khá nặng do tắt tiếng và rất không may lại còn bị trúng gió, nên bản thân thấy chưa an tâm khi ra trình diễn. Nếu lỡ quên lời ảnh hưởng đến chương trình thì thật sự là không tốt. Tôi mong mọi người hiểu đây chỉ là một tiểu tiết nhỏ của tôi, với một mục đích duy nhất là muốn phần trình diễn của mình thật trọn vẹn và không có một sai sót đáng tiếc nào xảy ra. Đó là cách tôi thể hiện sự trân trọng của mình với các khán giả đang thưởng thức chương trình". Ảnh: Vietnamnet Năm 2018, trong lễ trao giải Keeng Young Awards, Đức Phúc song ca "Thành phố buồn" cùng Ali Hoàng Dương. Trong quá trình hát, thi thoảng Đức Phúc lại nhìn vào lòng bàn tay xem lời bài hát. Ảnh: Giao thông Cận cảnh bàn tay chi chít chữ của Đức Phúc. Ảnh: Giao thông Năm 2018, trong một đêm nhạc, khi song ca "Em về tinh khôi", Mỹ Tâm hát sai lời, thay vì "biết đâu tim ta chật chội", cô hát thành "biết đâu con tim mỏi mệt". Ảnh: Yan Kết thúc tiết mục, Mỹ Tâm quay sang “trách yêu” Hà Anh Tuấn: "Tuấn thấy Tâm hát sai thì Tuấn phải hát theo chứ lại để Tâm hát một mình như vậy". Ảnh: Yan Trong một đêm nhạc vào tháng 5/2018, Hòa Minzy quên lời ca khúc "Sống không hối tiếc" nên đành nhảy cùng dàn vũ công. Nữ ca sĩ phân trần về sự cố: “Vì bài này khá là khó hát. Bản phối này vào rất vội vã cho nên Hoà phải tập trung thật kỹ mới vào nhạc được. Tuy nhiên do loa nghe trên sân khấu không rõ dẫn đến Hòa không thể vào được và quên ngay phần lời lúc đầu”. Ảnh: Zing Khi biểu diễn ca khúc "Hành tinh ánh sáng" phiên bản tiếng Anh, Vũ Cát Tường hát sang tiếng Việt vì quên lời tiếng Anh. Ảnh: Saostar Xem video "Khánh Thy biểu diễn ca khúc "Mười chín tháng Tám". Nguồn video Bảo vệ Công lý

Mới đây, ca sĩ Khánh Thy bị nhiều khán giả chỉ trích làm việc thiếu chuyên nghiệp, coi thường khán giả. Cụ thể, trình diễn ca khúc “Mười chín tháng Tám” trong chương trình nghệ thuật Sao Tháng Tám chào mừng lễ Quốc khánh, được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, cô nhiều lần quên lời phải nhìn xuống bàn tay có chép sẵn lời bài hát. Ảnh: FB Khánh Thy xin lỗi vì sự cố trên truyền hình. Cô viết trên trang cá nhân: "Cho em gửi lời xin lỗi tất cả ê-kíp, anh chị em nghệ sĩ và khán giả. Lời xin lỗi từ đáy lòng. Nó cũng là bài học em nghĩ là đắt giá nhất trong cuộc đời". Ảnh: FB Từng chép sẵn lời bài hát trong lòng tay giống Khánh Thy khi thể hiện ca khúc “One night only” trong đêm Gala chung kết Vietnam's Got Talent 2013 nhưng Thu Minh chỉ ghi hai câu bổ sung cho phiên bản mới, khác với phiên bản mà cô thường biểu diễn. Ảnh: Dân Việt Sau khi bị phát hiện “gian lận”, Thu Minh xin lỗi và phân trần: "Khi nhận lời biểu diễn ca khúc này, tôi chỉ có một lần ghép nhạc khi vừa trở về từ nước ngoài, thêm cả việc đang bị bệnh khá nặng do tắt tiếng và rất không may lại còn bị trúng gió, nên bản thân thấy chưa an tâm khi ra trình diễn. Nếu lỡ quên lời ảnh hưởng đến chương trình thì thật sự là không tốt. Tôi mong mọi người hiểu đây chỉ là một tiểu tiết nhỏ của tôi, với một mục đích duy nhất là muốn phần trình diễn của mình thật trọn vẹn và không có một sai sót đáng tiếc nào xảy ra. Đó là cách tôi thể hiện sự trân trọng của mình với các khán giả đang thưởng thức chương trình". Ảnh: Vietnamnet Năm 2018, trong lễ trao giải Keeng Young Awards, Đức Phúc song ca "Thành phố buồn" cùng Ali Hoàng Dương. Trong quá trình hát, thi thoảng Đức Phúc lại nhìn vào lòng bàn tay xem lời bài hát. Ảnh: Giao thông Cận cảnh bàn tay chi chít chữ của Đức Phúc. Ảnh: Giao thông Năm 2018, trong một đêm nhạc, khi song ca "Em về tinh khôi", Mỹ Tâm hát sai lời, thay vì "biết đâu tim ta chật chội", cô hát thành "biết đâu con tim mỏi mệt". Ảnh: Yan Kết thúc tiết mục, Mỹ Tâm quay sang “trách yêu” Hà Anh Tuấn: "Tuấn thấy Tâm hát sai thì Tuấn phải hát theo chứ lại để Tâm hát một mình như vậy". Ảnh: Yan Trong một đêm nhạc vào tháng 5/2018, Hòa Minzy quên lời ca khúc "Sống không hối tiếc" nên đành nhảy cùng dàn vũ công. Nữ ca sĩ phân trần về sự cố: “Vì bài này khá là khó hát. Bản phối này vào rất vội vã cho nên Hoà phải tập trung thật kỹ mới vào nhạc được. Tuy nhiên do loa nghe trên sân khấu không rõ dẫn đến Hòa không thể vào được và quên ngay phần lời lúc đầu”. Ảnh: Zing Khi biểu diễn ca khúc "Hành tinh ánh sáng" phiên bản tiếng Anh, Vũ Cát Tường hát sang tiếng Việt vì quên lời tiếng Anh. Ảnh: Saostar Xem video "Khánh Thy biểu diễn ca khúc "Mười chín tháng Tám". Nguồn video Bảo vệ Công lý