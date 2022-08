Loạt ảnh tình cảm của NSND Trần Hiếu bên vợ kém 18 tuổi

Mới đây, bà Minh Ngà – vợ của NSND Trần Hiếu cho biết, tin đồn nam nghệ sĩ đang ốm nặng là thất thiệt. Bà khẳng định sức khỏe của ông hiện tại vẫn ổn định. Ảnh: Dân Việt Vợ NSND Trần Hiếu chia sẻ trên Tiền Phong: “Sau 10 ngày điều trị tại viện, chồng tôi đã khỏe mạnh, vui vẻ trở lại. Hằng ngày, tôi chăm sóc ông với chế độ khoa học, uống thuốc theo toa, tiêm cho ông”. Ảnh: An ninh thủ đô Bà Minh Ngà là vợ thứ ba của nghệ sĩ Trần Hiếu. Bà từng là giáo viên, sinh năm 1954, kém chồng 18 tuổi. Ảnh: Dân TríVợ chồng nghệ sĩ Trần Hiếu từng ở cùng một con phố Hà Nội nhưng lại bén duyên với nhau tại TP HCM khi tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ đồng hương, cùng mọi người tập dưỡng sinh ở công viên Tao Đàn. Ảnh: Dân Trí Bà Minh Ngà chia sẻ trên An ninh thủ đô, ở chỗ tập, bà có thói quen nhặt một chiếc lá sake đặt lên trên ghế để mỗi lúc nghỉ quạt cho mát. Chuyện sẽ chẳng có gì cho tới một ngày bà về Hà Nội hơn một tháng. Khi bà trở lại, nghệ sĩ Trần Hiếu kéo bà ra chỗ giếng cô Tấm đặt trong công viên và bảo: “Ngà đi bao ngày, anh đều nhớ cả. Ngà chịu khó nhảy xuống giếng đếm xem có bao nhiêu cái lá sake, ngày nào tôi cũng nhặt một chiếc thả xuống đấy, Ngà đếm xem có đủ 41 chiếc không?”. Ảnh: Tiền Phong NSND Trần Hiếu cho hay, sau khi để ý thói quen dùng lá sake làm quạt của bà Minh Ngà, ông quyết định đi tập sớm hơn, tìm một chiếc lá to, lành lặn để sẵn ở chỗ bà hay ngồi. Ngày bà về Hà Nội, ông vẫn nhặt lá và đặt đúng vào chỗ mọi khi, cuối buổi tập lại mang ra giếng cô Tấm thả xuống. Ảnh: Tiền Phong Bà Minh Ngà chia sẻ trên Vietnamnet, ngày vợ chồng bà quen nhau, gia đình bà ngăn cản. Sau đó, vào dịp sinh nhật mẹ bà, nghệ sĩ Trần Hiếu tới nhà và hát tặng bài "Mẹ tôi". Nghe xong, mẹ của bà Minh Ngà rất xúc động, đồng ý cho nghệ sĩ Trần Hiếu và bà Minh Ngà đến với nhau. Ảnh: Dân Trí Vợ chồng nghệ sĩ Trần Hiếu thường cùng nhau đi tập thể dục, tập đàn, hát, đi chơi, và đi hát. Ở nhà, cả hai thường gọi nhau bằng biệt danh giống như giới trẻ. Bà gọi chồng là “Ông gấu già”, nghệ sĩ Trần Hiếu gọi vợ là “Mắm”. Cả hai cũng thường xuyên ghi lại những khoảnh khắc bên nhau. Ảnh: Tiền Phong Bà Minh Ngà chia sẻ trên Dân Việt, cách đây không lâu, vợ chồng bà đã quyết định trả lại căn hộ chung cư ở D2 – Giảng Võ, Hà Nội để về lại TPHCM sau 3 năm về đây sinh sống. Ảnh: Dân Việt Mới đây, vợ chồng ca sĩ Hà Trần đã từ Mỹ trở về thăm NSND Trần Hiếu. “Nhìn bố con hội ngộ sau thời gian dài xa cách, thấy chồng đỡ trăn trở hơn… tui rất vui”, bà Minh Ngà nói. Ảnh: Dân Việt Clip NSND Trần Hiếu hát ''Một cõi đi về''. Nguồn Vietnamnet

