Loạt ảnh tình bể bình của Trấn Thành - Hari Won sau 2 năm ngày cưới

Nhân kỷ niệm 2 năm kết hôn, nam danh hài đã chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng kèm lời nhắn nhủ ngọt ngào tới bà xã: "Happy 2 year anniversary. Love you bà xã! Thanks for coming!" (Tạm dịch: Chúc mừng kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Yêu em, bà xã! Cảm ơn em đã đến bên anh). Ảnh: Instagram. Trên trang cá nhân của mình, Hari cũng dành những lời yêu thương đến Trấn Thành: "Đã cưới hai năm. Vẫn yêu nhau đến giờ. Vẫn hợp về ăn uống, nói chuyện. Và mình phải tự nhủ rằng. À lấy người này là đúng. Cám ơn chồng". Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Xìn - Ri ngày càng mặn nồng. MC Trấn Thành thể hiện sự trân trọng đó bằng việc thường xuyên lưu lại những hình ảnh "tình bể bình" của cả hai nhân ngày kỷ niệm. "Yêu nhau được 1000 ngày rồi", nam danh hài chia sẻ trên Instagram hôn 6/10 vừa qua. Trấn Thành bị bà xã "cưỡng hôn" trong chuyến du lịch Đài Loan mừng sinh nhật Hari hồi tháng 6 vừa qua. Cặp đôi thoải mái chia sẻ hạnh phúc hiện tại trên mạng xã hội dù cũng không ít lần "bóc phốt" tật xấu của nhau. Đến lượt Trấn Thành "cưỡng hôn" bà xã Hari Won trên phố. Chinh phục thành công thử thách của chương trình "Khi đàn ông mang bầu", đôi vợ chồng hạnh phúc trao nhau nụ hôn. Ảnh: Ngoisao. Bộ ảnh kỷ niệm 17 tháng kết hôn của Trấn Thành và Hari Won tình tứ hết cỡ khiến fan ngưỡng mộ. Ảnh: Thế giới điện ảnh. Cặp sao không ngần ngại trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Cả hai trải qua nhiều sóng gió trước khi đến được với nhau. Fan gửi lời chúc Xìn - Ri sớm sinh con đầu lòng. Trước đó, cặp đôi cũng bày tỏ mong muốn có con, nhưng do còn lo lắng về tình trạng bệnh của Hari Won nên cả hai vẫn chờ thời điểm thích hợp.

