Loạt ảnh thân mật của cặp đôi Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn

Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn bắt đầu hẹn hò từ năm 2009. Tuy nhiên, đến năm 2015, cặp đôi “chị em” này mới công khai chuyện tình cảm. Ảnh: Zing Cát Phượng chia sẻ, sự quan tâm chân thành của Kiều Minh Tuấn dành cho cô và con trai riêng của cô đã khiến cô xiêu lòng. Ảnh: Thế giới điện ảnh Không hiếm lần Kiều Minh Tuấn được bắt gặp ân cần chăm sóc Cát Phượng. Ảnh: Khám phá Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Ảnh: Khám phá Hình ảnh cặp đôi thân mật cách đây nhiều năm. Ảnh: Gia đình xã hội Trong lúc thưởng thức âm nhạc, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng thể hiện tình cảm ngọt ngào bằng cách “móc ngoéo” tay nhau. Ảnh: Đất Việt Cặp đôi nắm tay không rời tại các sự kiện hay trong gameshow. Ảnh: FB Cát Phượng Những lần Cát Phượng sánh đôi tình tứ bên tình trẻ thường gây chú ý. Ảnh: An ninh thủ đô Kiều Minh Tuấn từng chia sẻ, anh sẵn sàng tâm lý chăm sóc Cát Phượng lúc về già. Ảnh: Khám phá Biết Kiều Minh Tuấn bị viêm xoang dị ứng và thoát vị đĩa đệm, Cát Phượng luôn âm thầm hộ tống, cận kề chăm sóc bạn trai. Ảnh: FB Cát Phượng “Cát Phượng chăm chút cho tôi từng li từng tí, từ việc dặn dò kĩ lưỡng ê-kíp sản xuất chọn size áo, cho đến việc chỉnh trang phục cho tôi mỗi khi fan đến chụp hình", Kiều Minh Tuấn cho hay. Ảnh: FB Cát Phượng Năm 2019, trong cuộc phỏng vấn trên Vietnamnet, khi được hỏi về chuyện đám cưới, bạn trai của Cát Phượng cho hay: “Chuyện đám cưới chắc chắn mọi người sẽ không biết vì tôi sẽ không chia sẻ chuyện đó lên truyền thông nữa”. Ảnh: FB Cát Phượng Chia sẻ của Kiều Minh Tuấn khiến khán giả đặt nghi vấn anh và Cát Phượng sẽ bí mật cưới. Ảnh: FB Cát Phượng Cuộc tình hơn 10 năm giữa Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng từng gặp sóng gió lớn khi nam diễn viên thừa nhận say nắng bạn diễn An Nguy. Ảnh: Giao thông Mới đây, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn vướng nghi vấn tình cảm gặp trục trặc khi không tương tác tại sự kiện. Nữ diễn viên cho biết không có chuyện cô và Kiều Minh Tuấn ngó lơ nhau. Cả hai phải ngồi theo đội khi tham gia chương trình. Ngoài ra, Cát Phượng đến họp báo trễ vì phải đi lấy thuốc trị bệnh tiền đình. Phía Kiều Minh Tuấn có lịch quay phim nên rời họp báo trước và có nhắn với Cát Phượng. Ảnh: FB Cát Phượng Xem clip hài hước của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn. Nguồn FB Cát Phượng

Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn bắt đầu hẹn hò từ năm 2009. Tuy nhiên, đến năm 2015, cặp đôi “chị em” này mới công khai chuyện tình cảm. Ảnh: Zing Cát Phượng chia sẻ, sự quan tâm chân thành của Kiều Minh Tuấn dành cho cô và con trai riêng của cô đã khiến cô xiêu lòng. Ảnh: Thế giới điện ảnh Không hiếm lần Kiều Minh Tuấn được bắt gặp ân cần chăm sóc Cát Phượng. Ảnh: Khám phá Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Ảnh: Khám phá Hình ảnh cặp đôi thân mật cách đây nhiều năm. Ảnh: Gia đình xã hội Trong lúc thưởng thức âm nhạc, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng thể hiện tình cảm ngọt ngào bằng cách “móc ngoéo” tay nhau. Ảnh: Đất Việt Cặp đôi nắm tay không rời tại các sự kiện hay trong gameshow. Ảnh: FB Cát Phượng Những lần Cát Phượng sánh đôi tình tứ bên tình trẻ thường gây chú ý. Ảnh: An ninh thủ đô Kiều Minh Tuấn từng chia sẻ, anh sẵn sàng tâm lý chăm sóc Cát Phượng lúc về già. Ảnh: Khám phá Biết Kiều Minh Tuấn bị viêm xoang dị ứng và thoát vị đĩa đệm, Cát Phượng luôn âm thầm hộ tống, cận kề chăm sóc bạn trai. Ảnh: FB Cát Phượng “Cát Phượng chăm chút cho tôi từng li từng tí, từ việc dặn dò kĩ lưỡng ê-kíp sản xuất chọn size áo, cho đến việc chỉnh trang phục cho tôi mỗi khi fan đến chụp hình", Kiều Minh Tuấn cho hay. Ảnh: FB Cát Phượng Năm 2019, trong cuộc phỏng vấn trên Vietnamnet, khi được hỏi về chuyện đám cưới, bạn trai của Cát Phượng cho hay: “Chuyện đám cưới chắc chắn mọi người sẽ không biết vì tôi sẽ không chia sẻ chuyện đó lên truyền thông nữa”. Ảnh: FB Cát Phượng Chia sẻ của Kiều Minh Tuấn khiến khán giả đặt nghi vấn anh và Cát Phượng sẽ bí mật cưới. Ảnh: FB Cát Phượng Cuộc tình hơn 10 năm giữa Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng từng gặp sóng gió lớn khi nam diễn viên thừa nhận say nắng bạn diễn An Nguy. Ảnh: Giao thông Mới đây, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn vướng nghi vấn tình cảm gặp trục trặc khi không tương tác tại sự kiện. Nữ diễn viên cho biết không có chuyện cô và Kiều Minh Tuấn ngó lơ nhau. Cả hai phải ngồi theo đội khi tham gia chương trình. Ngoài ra, Cát Phượng đến họp báo trễ vì phải đi lấy thuốc trị bệnh tiền đình. Phía Kiều Minh Tuấn có lịch quay phim nên rời họp báo trước và có nhắn với Cát Phượng. Ảnh: FB Cát Phượng Xem clip hài hước của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn. Nguồn FB Cát Phượng