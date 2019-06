Lộ nhan sắc "chim sa cá lặn" của bạn gái tin đồn Quốc Trường

Dù đóng vai "Sở Khanh" trong phim "Về nhà đi con" nhưng diễn viên Quốc Trường vẫn được nhiều người yêu mến. Ngoài đời, Quốc Trường cũng là mẫu đàn ông lý tưởng của nhiều người: Sống trong căn hộ hàng chục tỷ, sở hữu chuỗi nhà hàng... và rất tâm lý, quan tâm người khác. Gần đây, nhiều người hoài nghi bạn gái mới của Quốc Trường là Vũ Ngọc Châm (Quán quân của The Look Vietnam). Điểm khiến nhiều người nghi ngờ cả hai đang hẹn hò, bắt nguồn từ bức ảnh Vũ Ngọc Châm chia sẻ về một chàng trai đang ngủ gật kèm dòng caption: "Ghét, chỉ muốn cho ăn đấm". Nhìn thoáng qua chàng trai giấu mặt có nhiều điểm giống Quốc Trường. Thêm vào đó, người đẹp cũng rất chăm "like" ảnh của Quốc Trường, càng khiến dân mạng thêm nghi ngờ. Chàng trai trong bức hình Vũ Ngọc Châm đăng tải có nét hao hao giống nam diễn viên "Về nhà đi con". Vũ Ngọc Châm liên tục "like" ảnh Quốc Trường. Qua ảnh có thể thấy Vũ Ngọc Châm sở hữu nhan sắc rất xinh đẹp và body nóng bỏng, gợi cảm. Cuộc sống của cô nàng cũng rất sang chảnh. Nếu quả thực thông tin Vũ Ngọc Châm và Quốc Trường là thật thì đây chắc chắn sẽ là một cặp đôi "trai tài gái sắc" được nhiều người ủng hộ. Vũ Ngọc Châm sở hữu body "chuẩn không cần chỉnh". Nhan sắc của cô nàng quả thực không chê vào đâu được. "Bạn gái tin đồn" của Quốc Trường có cuộc sống cực sang chảnh.

