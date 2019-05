Lộ diện những mỹ nhân Hoa ngữ “mặt dày” bám trụ thảm đỏ Cannes 2019

Cảm Điềm là một trong những mỹ nhân Hoa ngữ dự thảm đỏ liên hoan phim Cannes 2019 ngày thứ 2 (ngày 15/50. “Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh” khoe ngực lấp ló trong bộ đầm trắng khi tham gia sự kiện quốc tế. Cảnh Điềm không phải là nghệ sĩ vô danh tại Cannes nhưng lại ham hố tạo dáng trên thảm đỏ. Mỹ nhân phim “Kong: Skull Island” bị nhân viên an ninh đuổi khéo đến 3 lần. Cảnh Điềm sinh năm 1988 sở hữu gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn và vóc dáng cân đối. Với ngoại hình xinh đẹp, nữ diễn viên phim “Kong: Skull Island” luôn tỏa sáng mỗi khi xuất hiện. Cảnh Điềm sở hữu nhan sắc hút hồn nhưng khả năng diễn xuất không được đánh giá cao, thậm chí chê là bình hoa di động. Ngoài Cảnh Điềm, Thi Dư Phi cũng ngượng chín mặt vì bị đuổi khỏi thảm đỏ Cannes 2019 do câu giờ. Hình ảnh Dư Phi bị nhân viên an ninh đuổi khỏi thảm đỏ sự kiện quốc tế. Nữ diễn viên phim "Diên hy công lược" không khỏi ê chề vì cố bám trụ thảm đỏ.Liên hoan phim Cannes là một sự kiện điện ảnh quốc tế lớn. Bởi vậy, không khó hiểu khi thảm đỏ Cannes cũng có sức hút vô cùng lớn với sao Hollywood lẫn sao châu Á, trong đó sao Hoa ngữ. Dư Phi không có tên trong danh sách nghệ sĩ tham dự thảm đỏ Cannes 2019 nhưng vẫn cố tình có mặt tại sự kiện. Vì không mời mà đến và làm lố khi đi thảm đỏ nên Dư Phi bị cư dân mạng chỉ trích làm showbiz Hoa ngữ ê chề. Thi Dư Phi chuyên đóng các vai phụ. Trước đây, cô từng vượt mặt Dương Mịch đóng nữ chính nhưng hiện tại chỉ là cái tên rất mờ nhạt. Xem video "Lộ diện các phim tranh giải "Cành cọ vàng" năm 2019. Nguồn Youtube/VTC Now

Cảm Điềm là một trong những mỹ nhân Hoa ngữ dự thảm đỏ liên hoan phim Cannes 2019 ngày thứ 2 (ngày 15/50. “Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh” khoe ngực lấp ló trong bộ đầm trắng khi tham gia sự kiện quốc tế. Cảnh Điềm không phải là nghệ sĩ vô danh tại Cannes nhưng lại ham hố tạo dáng trên thảm đỏ. Mỹ nhân phim “Kong: Skull Island” bị nhân viên an ninh đuổi khéo đến 3 lần. Cảnh Điềm sinh năm 1988 sở hữu gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn và vóc dáng cân đối. Với ngoại hình xinh đẹp, nữ diễn viên phim “Kong: Skull Island” luôn tỏa sáng mỗi khi xuất hiện. Cảnh Điềm sở hữu nhan sắc hút hồn nhưng khả năng diễn xuất không được đánh giá cao, thậm chí chê là bình hoa di động. Ngoài Cảnh Điềm, Thi Dư Phi cũng ngượng chín mặt vì bị đuổi khỏi thảm đỏ Cannes 2019 do câu giờ. Hình ảnh Dư Phi bị nhân viên an ninh đuổi khỏi thảm đỏ sự kiện quốc tế. Nữ diễn viên phim "Diên hy công lược" không khỏi ê chề vì cố bám trụ thảm đỏ. Liên hoan phim Cannes là một sự kiện điện ảnh quốc tế lớn. Bởi vậy, không khó hiểu khi thảm đỏ Cannes cũng có sức hút vô cùng lớn với sao Hollywood lẫn sao châu Á, trong đó sao Hoa ngữ. Dư Phi không có tên trong danh sách nghệ sĩ tham dự thảm đỏ Cannes 2019 nhưng vẫn cố tình có mặt tại sự kiện. Vì không mời mà đến và làm lố khi đi thảm đỏ nên Dư Phi bị cư dân mạng chỉ trích làm showbiz Hoa ngữ ê chề. Thi Dư Phi chuyên đóng các vai phụ. Trước đây, cô từng vượt mặt Dương Mịch đóng nữ chính nhưng hiện tại chỉ là cái tên rất mờ nhạt. Xem video "Lộ diện các phim tranh giải "Cành cọ vàng" năm 2019. Nguồn Youtube/VTC Now