Vẻ gợi cảm của Mai Ngô The Face sở hữu vòng ba 1 mét

Cách đây ít năm, người mẫu Mai Ngô sở hữu số đo 3 vòng: 88-64-101 cm. Chân dài sinh năm 1995 hiện tại có chỉ số hình thể là 90-70-100 cm. Mai Ngô duy trì được vòng ba 1 mét trong những năm qua. Nữ người mẫu phô diễn triệt để vòng ba “khủng” với trang phục bó sát hoặc bikini. Mai Ngô sở hữu hình thể săn chắc nhờ tích cực tập luyện. Cô chú trọng vào các bài tập siết cơ. Chân dài sinh năm 1995 ăn mặc cá tính nhưng không kém phần quyến rũ. Tại một sự kiện, Mai Ngô diện mẫu váy cắt khoét ngực, xẻ tà cao khoe vẻ gợi cảm thiêu đốt ánh nhìn. Nữ người mẫu “o ép” vòng một với mẫu áo quây. Xuất thân là vũ công, Mai Ngô lấn sân ca hát trong 2 năm trở lại đây. Nữ người mẫu tuyên bố làm rapper và ra mắt MV Đoán xem vào năm 2020. Tháng 3/2022, Mai Ngô trở lại làng nhạc với MV Call me later. Vai trò ca sĩ của chân dài đến nay vẫn khá mờ nhạt. Mai Ngô từng tham gia không ít cuộc thi như Nữ thần tượng Thời trang - Quán quân F-Idol 2012, So you think you can dance – Thử thách cùng bước nhảy 2012, Vietnam's Next Top Model 2013, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và 2017, The Face 2016. Cuộc thi The Face giúp Mai Ngô được nhiều khán giả biết đến. Mai Ngô tiết lộ, sau khi đoạt danh hiệu á quân The Face, cát-sê của cô tăng 20 lần so với thời điểm cô làm không công cho nhiều chương trình, sự kiện. Mai Ngô khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Xem video "Hậu trường Mai Ngô chụp ảnh". Nguồn FBNV

