Linh Ka, Kaity, Quỳnh Anh Shyn diện đồ sexy

Mới đây, Linh Ka trở thành tâm điểm chú ý khi nhiều diễn đàn chia sẻ bức ảnh cô và Will cùng xuất hiện tại một cửa hàng tiện lợi, dấy lên nghi vấn hẹn hò. Cũng chuộng phong cách gợi cảm như các bạn gái tin đồn khác của Will, nhưng Linh Ka lại bị "ném đá" vì để lộ khuôn ngực quá khổ khi diện kiểu áo bó sát, gây phản cảm người nhìn. Thậm chí, nhiều dân mạng cho rằng để sở hữu vòng một như hiện tại, 10X đã phải đụng chạm dao kéo. Style sexy của Linh Ka không được đánh giá cao vì sự thiếu tinh tế, thậm chí bị công chúng chỉ trích với những màn khoe thân quá đà, không phù hợp lứa tuổi 17. Phần lớn mọi người chỉ cảm thấy "ngộp thở" khi nhìn hình ảnh của nữ sinh. Cách "chơi" hàng hiệu của 10X cũng bị chê khi không biết sử dụng, chỉ để "sống ảo" trên mạng xã hội. Đơn cử như việc Linh Ka đeo ngược thắt lưng Gucci nhưng lại cố gắng giải thích do chụp ảnh ngược hướng. So với dàn người đẹp dính tin đồn hẹn hò với Will, Kaity là người được đánh giá cao về gu ăn mặc gợi cảm. Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ ảnh quyến rũ, khác với hình tượng trong sáng, nhẹ nhàng khi mới đặt chân vào showbiz. Cô ưa chuộng kiểu trang phục hở vai gợi cảm, với đường chiết eo cùng phần chân váy xoè nữ tính. Cách để theo đuổi style quyến rũ, tránh hình ảnh phản cảm đến từ việc hiểu rõ ưu điểm của cơ thể và tiết chế những khoảng hở trên trang phục. Ngoài ra, outfit của Kaity Nguyễn không hở quá đà nhưng vẫn khoe được vóc dáng thon thả với những đường xếp nếp nữ tính. Kiểu áo crop top khoe eo luôn là món đồ ưa chuộng của Kaity Nguyễn trong ngày hè. Bí quyết để thể hiện sự tinh tế đến từ việc nữ diễn viên diện váy lưng cao tông màu tương phản. Vẫn chuộng đồ hở, song cách diện của Kaity "ăn đứt" Linh Ka vì sự phù hợp độ tuổi. Quỳnh Anh Shyn theo hướng gợi cảm hoàn toàn khác, khi thể hiện vẻ cá tính thông qua từng set đồ. Vóc dáng của cô cũng thon gọn, khi mặc đồ ôm sát không khiến người nhìn "ngộp thở" như Linh Ka. Quỳnh Anh Shyn luôn biết cách lựa chọn chất liệu cho những bộ cánh ôm sát cơ thể để khoe nét cá tính của một tín đồ thời trang như váy da xếp nếp đi kèm mái tóc bạch kim và phụ kiện khuyên tai thánh giá. Những khoảng hở trên trang phục của Quỳnh Anh Shyn cũng vừa phải, không để lộ quá nhiều phần "da thịt" của cơ thể. Nếu diện kiểu áo tank top hở vai, cô sẽ tiết chế bằng việc kết hợp cùng quần jeans ống đứng và giày cao gót bít mũi để kéo dài đôi chân.

