Lee Sun Kyun và những sao Hàn tự tử gây chấn động

Sáng 27/12, nam diễn viên của bộ phim "Ký sinh trùng" Lee Sun Kyun được tìm thấy trong xe đỗ gần một công viên tại Seoul (Hàn Quốc). Theo truyền thông Hàn Quốc, Lee Sun Kyun kết thúc cuộc đời bằng cách đốt than trong ô tô. (Ảnh: People) Tài tử xứ Hàn qua đời trong thời điểm anh vẫn bị điều tra sử dụng ma túy. Tháng 10/2023, Lee Sun Kyun bị nữ quản lý hộp đêm ở Gangnam, Seoul (Hàn Quốc) tố sử dụng chất cấm tại nhà riêng của cô. (Ảnh: Yonhap News) Ngày 2/10/2008, nữ diễn viên Choi Jin Sil - "báu vật" của nền điện ảnh Hàn Quốc trong những năm 1990, đã treo cổ tự tử trong nhà tắm để chứng minh sự trong sạch của bản thân. (Ảnh: Korea Herald) Trước đó Choi Jin Sil được cho là rơi vào khủng hoảng tâm lý, trầm cảm nghiêm trọng khi vướng vào làn sóng tẩy chay khi bị đồn thổi đã ráo riết đòi nợ khiến người bạn thân phải túng quẫn đến mức tự sát. Nữ diễn viên từng có cuộc hôn nhân bất hạnh khi bị chồng bạo hành và phải chia tay, một mình nuôi hai con nhỏ. (Ảnh: Korea Herald) Nữ diễn viên "Vườn sao băng" Jang Ja Yeon đã tự vẫn vào năm 2009 khi 29 tuổi. Cô để lại di thư với ít nhất 31 cái tên gồm những đạo diễn, nhà sản xuất, CEO những tập đoàn lớn... Jang Ja Yeon cho biết cô bị buộc quan hệ tình dục 100 lần với những người này và bị họ đánh đập, lạm dụng, dẫn tới trầm cảm kéo dài. Ngày 30/6/2010, showbiz Hàn rúng động với thông tin tài tử Park Yong Ha treo cổ tự tử bằng dây cáp điện thoại tại nhà riêng khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Park Yong Ha bị phát hiện trầm cảm trong một thời gian rất dài. Nam diễn viên từng tiết lộ anh đã bị mất ngủ trong suốt 14 năm và phải dùng nhiều thuốc ngủ, thuốc an thần. (Ảnh: Soompi) Rạng sáng ngày 24/6/2016, nam diễn viên Kim Sung Min được tìm thấy đã treo cổ tự tử tại nhà riêng, sau cuộc tranh cãi với vợ và bị con trai báo cảnh sát cha bạo hành mẹ. Sáng 26/6, Kim Sung Min bị chết não và chính thức qua đời. (Ảnh: Korea Herald) Chiều tối 18/12/2017, người hâm mộ xứ Hàn chết lặng khi hay tin nam ca sĩ Jong Hyun (nhóm nhạc SHINee) đột ngột qua đời. Trước khi quyết định tự vẫn, Jong Hyun cũng từng phải vật lộn với chứng trầm cảm. Chị gái của Jong Hyun tiết lộ, em trai gửi tin nhắn cho mình và nói về ý định tự tử. Trong tin nhắn, nam ca sĩ 27 tuổi gửi lời chào gia đình, nói về sự bế tắc và khổ cực trong cuộc sống. (Ảnh: Elle) Ngày 14/10/2019, người hâm mộ bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của nữ ca sĩ, diễn viên Sulli ở tuổi 25. Cựu thành viên nhóm nhạc f(x) được xác nhận đã treo cổ tự tử tại tầng 2 trong căn nhà riêng ở Seongnam, phía nam Seoul. (Ảnh: Rolling Stone) Trầm cảm, áp lực lớn từ dư luận về chuyện hẹn hò bạn trai hơn 14 tuổi, những chỉ trích cay nghiệt về việc mặc đồ gợi cảm quá đà là những lý do khiến Sulli tự sát. Trước đó, nữ ca sĩ cũng không ít lần chia sẻ những nội dung tiêu cực và bi quan trên trang cá nhân. Sulli từng một lần tự tử không thành vào năm 2016. Cô được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng say xỉn với vết cắt dài 5cm trên cổ tay. (Ảnh: Extra Online) Ngày 24/11/2019, ca sĩ Goo Hara, cựu thành viên nhóm Kara qua đời tại nhà riêng. Nữ ca sĩ đã vài lần tự tử không thành vì chịu nhiều áp lực, bi kịch trong cuộc sống. (Ảnh: Getty Images)Xem video: “Thót tim” khoảnh khắc giải cứu cô gái có ý định nhảy lầu tự tử

