Lệ Quyên mặc gợi cảm khoe eo thon đi tập cùng ban nhạc

Mới đây, “nữ hoàng phòng trà” xuất hiện đầy nữ tính, quyến rũ trong buổi tập luyện cùng ban nhạc Hoài Sa và những “người tình” sân khấu, chuẩn bị cho Lệ Quyên love concert, sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội vào ngày 8/3/2023. Ở buổi tập, nữ ca sĩ diện chiếc đầm xếp ly dài thanh thoát, khoe khéo vòng 1 gợi cảm. Mái tóc ngắn kẹp gọn gàng giúp Lệ Quyên trẻ như nữ sinh. Vòng eo con kiến, võng lưng đẹp cùng vòng một căng tròn là những “vũ khí” để Lệ Quyên chinh phục mọi trang phục. Lệ Quyên đặc biệt hào hứng với concert lần này nên cô dành nhiều thời gian tập chương trình sớm để an tâm trước khi đi lưu diễn Mỹ. Khác với những phút giải lao nhí nhảnh, vui tươi, trong lúc tập luyện, nữ ca sĩ gốc Hà Nội đầy nghiêm túc. Lệ Quyên chia sẻ, Hoài Sa rất hiền nhưng khi tập chương trình thì như... dì ghẻ, sai một nốt là mắng, bắt người hát phải tư duy chứ không như một cái máy, tính kỷ luật cao, chưa ai dám mắng ca sĩ như anh. Buổi tập luyện có sự góp mặt của Đàm Vĩnh Hưng, Lân Nhã, Mạnh Đồng - những “người tình” của Lệ Quyên trong Lệ Quyên love concert. Về sự xuất hiện của mình, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ, anh đã nhờ nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy mix các ca khúc song ca cùng Lệ Quyên và không ngờ bị nam nhạc sĩ trẻ làm khó, vì 4-5 bài hát được trộn lên theo kiểu tung hê các loại đậu với nhau. Lân Nhã là giọng ca gây chú ý của âm nhạc Việt Nam trong 1-2 năm gần đây, một hiện tượng âm nhạc đã thành công với những bản cover những tác phẩm nổi tiếng nhưng với một phong cách acoustic nhẹ nhàng, tinh tế. Lần kết hợp trước đó của Lân Nhã và Lệ Quyên ở Người tình in concert 1 đã nhận được nhiều lời khen ngợi của người xem. Mạnh Đồng lần đầu đứng trên sân khấu lớn với những ngôi sao hạng A nhưng cậu học trò của Lệ Quyên tự tin mình sẽ làm tốt. “Mạnh Đồng không dám đánh giá về giọng hát người thầy của mình nhưng từ khi đi hát, tôi chưa bao giờ hát với ai mà có sự thăng hoa, ăn ý như với chị Lệ Quyên. Lúc mới đi hát chung tôi cũng khá ngại ngần nhưng bây giờ chị Quyên khen, tôi đã không còn sự rụt rè như trước kia. Tôi rất hạnh phúc khi được đứng chung sân khấu với chị Quyên và các đàn anh, không e ngại, run sợ gì”, hot boy Bolero chia sẻ. Về phía Lệ Quyên, cô thẳng thắn: “4 chàng thơ có chàng đã gắn bó nhiều năm, có chàng thi thoảng hợp tác. Dù là ngôi sao hàng đầu như Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng hay người đang gây chú ý như Lân Nhã hoặc người mới sở hữu cả thanh và sắc như Mạnh Đồng đều sẽ được tôn vinh như nhau vì phần của ai mỏng đi sẽ kéo chương trình xuống. Tôi trân trọng mỗi khách mời ngang nhau, mỗi người là một nét hay riêng. Bản thân Mạnh Đồng là nhân tố mới, mọi người hãy tin vào đánh giá của Quyên, nếu không đủ tài năng đúng trên sân khấu lớn thì tưởng giúp mà hại người ta”. Theo tiết lộ của Lệ Quyên, cô chỉ muốn khán giả xem tối đa 2,5 tiếng, với khoảng 20-22 ca khúc, thời gian không cần quá dài nhưng quan trọng là khán giả nhớ đến những mảng miếng, cảm xúc mà đêm nhạc mang lại. Lệ Quyên quan niệm, để có một đêm nhạc hay, từ ca sĩ chính, khách mời đến mỗi thành viên ban nhạc đều phải là ngôi sao, chứ không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bản thân Lệ Quyên nhận mình là “thợ liveshow”, các concert cô tự tay biên tập 90% nhưng lần này đạo diễn hình ảnh Thái Huân đã giúp đỡ rất nhiều về kịch bản, gợi ý cho cô những tác phẩm hay. Đạo diễn Thái Huân theo sát suốt buổi tập, đưa ra nhiều góp ý với Lệ Quyên và cả ê kíp. Đạo diễn Thái Huân chia sẻ: “Chương trình do đạo diễn Việt Tú, Trần Vi Mỹ từng làm cho Quyên đều tuyệt vời, chuẩn mực, cái khó nhất làm sao để mình thay đổi, thoát khỏi nó. Quyên lại là người nhiệt tình nhất với sự thay đổi, làm mới trong những tác phẩm cũ. Trước đây mọi người thấy Lệ Quyên rất đằm thắm sang trọng thì kỳ này sẽ mềm mại, nhẹ nhàng, lãng mạn hơn theo chất Broadway, phù hợp cho ngày 8/3”. Trên cương vị giám đốc sản xuất, ông Nguyễn Thuỳ Dương khẳng định, Lệ Quyên love concert có nhiều mới mẻ và khác biệt so với những show trước đó, đặc biệt là Người Tình: “Trong Lệ Quyên love concert, mọi người vẫn thấy Lệ Quyên nồng nàn, sâu lắng, sang trọng nhưng sẽ có những khoảnh khắc Quyên cháy bỏng đầy quyến rũ. Quan trọng là phần biên tập âm nhạc, ngoài những bản hit làm nên tên tuổi của Quyên sẽ có những tiết mục mới được dàn dựng công phu với phần hòa âm phối khí làm tươi mới, sinh động cho từng ca khúc. Lệ Quyên love concert sẽ là đêm nhạc có sân khấu lộng lẫy, sang trọng và hoành tráng nhất trong dịp 8/3 tại thủ đô", ông Nguyễn Thuỳ Dương nhấn mạnh. Xem video "Lệ Quyên tâm sự về Tết". Nguồn NVCC

Mới đây, “nữ hoàng phòng trà” xuất hiện đầy nữ tính, quyến rũ trong buổi tập luyện cùng ban nhạc Hoài Sa và những “người tình” sân khấu, chuẩn bị cho Lệ Quyên love concert, sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội vào ngày 8/3/2023. Ở buổi tập, nữ ca sĩ diện chiếc đầm xếp ly dài thanh thoát, khoe khéo vòng 1 gợi cảm. Mái tóc ngắn kẹp gọn gàng giúp Lệ Quyên trẻ như nữ sinh. Vòng eo con kiến, võng lưng đẹp cùng vòng một căng tròn là những “vũ khí” để Lệ Quyên chinh phục mọi trang phục. Lệ Quyên đặc biệt hào hứng với concert lần này nên cô dành nhiều thời gian tập chương trình sớm để an tâm trước khi đi lưu diễn Mỹ. Khác với những phút giải lao nhí nhảnh, vui tươi, trong lúc tập luyện, nữ ca sĩ gốc Hà Nội đầy nghiêm túc. Lệ Quyên chia sẻ, Hoài Sa rất hiền nhưng khi tập chương trình thì như... dì ghẻ, sai một nốt là mắng, bắt người hát phải tư duy chứ không như một cái máy, tính kỷ luật cao, chưa ai dám mắng ca sĩ như anh. Buổi tập luyện có sự góp mặt của Đàm Vĩnh Hưng, Lân Nhã, Mạnh Đồng - những “người tình” của Lệ Quyên trong Lệ Quyên love concert. Về sự xuất hiện của mình, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ, anh đã nhờ nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy mix các ca khúc song ca cùng Lệ Quyên và không ngờ bị nam nhạc sĩ trẻ làm khó, vì 4-5 bài hát được trộn lên theo kiểu tung hê các loại đậu với nhau. Lân Nhã là giọng ca gây chú ý của âm nhạc Việt Nam trong 1-2 năm gần đây, một hiện tượng âm nhạc đã thành công với những bản cover những tác phẩm nổi tiếng nhưng với một phong cách acoustic nhẹ nhàng, tinh tế. Lần kết hợp trước đó của Lân Nhã và Lệ Quyên ở Người tình in concert 1 đã nhận được nhiều lời khen ngợi của người xem. Mạnh Đồng lần đầu đứng trên sân khấu lớn với những ngôi sao hạng A nhưng cậu học trò của Lệ Quyên tự tin mình sẽ làm tốt. “Mạnh Đồng không dám đánh giá về giọng hát người thầy của mình nhưng từ khi đi hát, tôi chưa bao giờ hát với ai mà có sự thăng hoa, ăn ý như với chị Lệ Quyên. Lúc mới đi hát chung tôi cũng khá ngại ngần nhưng bây giờ chị Quyên khen, tôi đã không còn sự rụt rè như trước kia. Tôi rất hạnh phúc khi được đứng chung sân khấu với chị Quyên và các đàn anh, không e ngại, run sợ gì”, hot boy Bolero chia sẻ. Về phía Lệ Quyên, cô thẳng thắn: “4 chàng thơ có chàng đã gắn bó nhiều năm, có chàng thi thoảng hợp tác. Dù là ngôi sao hàng đầu như Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng hay người đang gây chú ý như Lân Nhã hoặc người mới sở hữu cả thanh và sắc như Mạnh Đồng đều sẽ được tôn vinh như nhau vì phần của ai mỏng đi sẽ kéo chương trình xuống. Tôi trân trọng mỗi khách mời ngang nhau, mỗi người là một nét hay riêng. Bản thân Mạnh Đồng là nhân tố mới, mọi người hãy tin vào đánh giá của Quyên, nếu không đủ tài năng đúng trên sân khấu lớn thì tưởng giúp mà hại người ta”. Theo tiết lộ của Lệ Quyên, cô chỉ muốn khán giả xem tối đa 2,5 tiếng, với khoảng 20-22 ca khúc, thời gian không cần quá dài nhưng quan trọng là khán giả nhớ đến những mảng miếng, cảm xúc mà đêm nhạc mang lại. Lệ Quyên quan niệm, để có một đêm nhạc hay, từ ca sĩ chính, khách mời đến mỗi thành viên ban nhạc đều phải là ngôi sao, chứ không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bản thân Lệ Quyên nhận mình là “thợ liveshow”, các concert cô tự tay biên tập 90% nhưng lần này đạo diễn hình ảnh Thái Huân đã giúp đỡ rất nhiều về kịch bản, gợi ý cho cô những tác phẩm hay. Đạo diễn Thái Huân theo sát suốt buổi tập, đưa ra nhiều góp ý với Lệ Quyên và cả ê kíp. Đạo diễn Thái Huân chia sẻ: “Chương trình do đạo diễn Việt Tú, Trần Vi Mỹ từng làm cho Quyên đều tuyệt vời, chuẩn mực, cái khó nhất làm sao để mình thay đổi, thoát khỏi nó. Quyên lại là người nhiệt tình nhất với sự thay đổi, làm mới trong những tác phẩm cũ. Trước đây mọi người thấy Lệ Quyên rất đằm thắm sang trọng thì kỳ này sẽ mềm mại, nhẹ nhàng, lãng mạn hơn theo chất Broadway, phù hợp cho ngày 8/3”. Trên cương vị giám đốc sản xuất, ông Nguyễn Thuỳ Dương khẳng định, Lệ Quyên love concert có nhiều mới mẻ và khác biệt so với những show trước đó, đặc biệt là Người Tình: “Trong Lệ Quyên love concert, mọi người vẫn thấy Lệ Quyên nồng nàn, sâu lắng, sang trọng nhưng sẽ có những khoảnh khắc Quyên cháy bỏng đầy quyến rũ. Quan trọng là phần biên tập âm nhạc, ngoài những bản hit làm nên tên tuổi của Quyên sẽ có những tiết mục mới được dàn dựng công phu với phần hòa âm phối khí làm tươi mới, sinh động cho từng ca khúc. Lệ Quyên love concert sẽ là đêm nhạc có sân khấu lộng lẫy, sang trọng và hoành tráng nhất trong dịp 8/3 tại thủ đô", ông Nguyễn Thuỳ Dương nhấn mạnh. Xem video "Lệ Quyên tâm sự về Tết". Nguồn NVCC