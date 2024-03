Lê Hoàng Phương sau 7 tháng đăng quang Miss Grand Vietnam 2023

Theo Dân Trí, TAND quận Bình Thạnh (TPHCM) vừa thụ lý vụ án giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện thẩm mỹ Nam An) và bị đơn Công ty CP quảng cáo thương mại Sen Vàng (gọi tắt Công ty Sen Vàng). Trong vụ án này, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An cho rằng quyền lợi của họ liên quan đến cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 bị xâm phạm nên khởi kiện Công ty Sen Vàng, yêu cầu hoàn trả lại cho bệnh viện 400 triệu đồng. Trong ảnh, CEO Bệnh viện thẩm mỹ Nam An Như Lan trao hoa chúc mừng cho Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 Lê Hoàng Phương. Ảnh: Vietnamnet. Trước đó, vào tháng 12/2023, theo Vietnamnet, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An cho rằng Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 Lê Hoàng Phương đang là đại sứ thương hiệu của đơn vị này nhưng lại quảng cáo cho "đối thủ", nên bệnh viện thẩm mỹ này kiện Công ty Cổ phần Quảng cáo thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng - quản lý Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương). Ảnh: Giao Thông. Trước khi kiện, vào tháng 11/2023, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An bất ngờ thông báo ngừng hợp tác với Lê Hoàng Phương và tiến hành tháo gỡ tất cả các nội dung liên quan đến người đẹp. Lý do phía nhãn hàng đưa ra là Hoa hậu Lê Hoàng Phương vi phạm cam kết trong việc thực hiện nghĩa vụ đại sứ thương hiệu. Ảnh: FBNV. Đang có chuyến công tác Thái Lan, Lê Hoàng Phương lên tiếng về sự việc. Người đẹp bày tỏ, cô vô cùng hối tiếc và buồn. Hoa hậu Lê Hoàng Phương gửi lời xin lỗi đến nhãn hàng và mong có cơ hội sửa sai. Ảnh: FBNV. Lê Hoàng Phương trở nên nổi tiếng khi giành vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 vào tháng 8/2023. Ảnh: FBNV. Ngày 25/10/2023, kết thúc đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023, mỹ nhân Peru đăng quang. Người đẹp Myanmar đoạt giải á hậu 1. Các danh hiệu á hậu 2,3,4 lần lượt thuộc về đại diện Colombia, Mỹ, Việt Nam - Lê Hoàng Phương. Ảnh: FBNV. Lê Hoàng Phương đắt show làm người mẫu trong 7 tháng qua. Ảnh: FBNV. Người đẹp lấn sân diễn xuất, đóng vai chị Hằng Nga trong chương trình Táo Xuân 2024. Ảnh: FBNV. Xem video: "Lê Hoàng Phương đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023". Nguồn Vietnamnet

