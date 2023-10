Lê Hoàng Phương khoe body “cực cháy” ở Miss Grand International 2023

Miss Grand International 2023 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 đang diễn ra tại Việt Nam. Đại diện Việt Nam - Lê Hoàng Phương cùng các thí sinh vừa tham gia sự kiện Welcome Party. Hoa hậu Lê Hoàng Phương khoe body "cực cháy" với trang phục cắt xẻ táo bạo. Đại diện Việt Nam tràn đầy năng lượng trong ngày thứ 3 thi đấu. Vào sáng ngày 5/10, các thí sinh Miss Grand International 2023 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 diện áo dài tham quan các di tích lịch sử như Hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn và Văn Miếu Quốc Tử Giám. Các thí sinh phấn khởi khi được ban tổ chức chuẩn bị cho những bộ áo dài đầy công phu, tỉ mỉ. Đại diện Peru và Đức đọ sắc trong tà áo dài. Đại diện Venezuela chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 tôi được vinh dự khoác lên mình trang phục dân tộc của Việt Nam, lần đầu tiên là khi tôi ghé thăm lãnh sự quán Việt Nam tại Venezuela, lần thứ 2 là khi tôi đã đặt chân đến Việt Nam để tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023. Tốt rất hạnh phúc khi đứng đây, tìm hiểu văn hóa của nước bạn và được diện bộ trang phục tuyệt đẹp này!”. Đại diện đến từ Hà Lan (thứ ba bên trái) chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất xúc động khi được trải nghiệm nền văn hóa của Việt Nam. Tôi rất yêu áo dài. Tôi cảm thấy rất tự tin khi mặc trang phục này”. Mới đây, ban tổ chức mở cổng bình chọn giải thưởng Best in Áo dài. 6 thí sinh giành chiến thắng sẽ có cơ hội để thể hiện bản thân cũng như tham dự cuộc trò chuyện trực tiếp đặc biệt cùng chủ tịch cuộc thi - ông Mr.Nawat về việc chinh phục chiếc vương miện danh giá được tổ chức vào ngày 8/10. Theo lịch trình, đêm bán kết cuộc thi sẽ diễn ra vào tối ngày 22/10 và đêm chung kết sẽ diễn ra vào tối ngày 25/10, tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Xem video: "Lê Hoàng Phương đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023". Nguồn Vietnamnet

