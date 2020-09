Lấy chồng kém 8 tuổi, MC Trác Thúy Miêu giờ ra sao?

MC Trác Thúy Miêu lấy chồng kém 8 tuổi. Nửa kia của cô tên Phúc Hậu, là một cây viết nổi tiếng trong làng báo. Ảnh: Vietnamnet Thúy Miêu "say nắng" Phúc Hậu sau khi gặp ở một quán cafe nhạc xưa. Nữ MC cho biết, cô chủ động "dọn đường" để anh tấn công trước. Bất chấp khoảng cách tuổi tác, Phúc Hậu vẫn yêu Thúy Miêu say đắm. Ảnh: Khám phá Trong mắt Phúc Hậu, Thúy Miêu là một người vô cùng nhạy cảm. Bởi vậy, anh luôn muốn bảo vệ vợ khỏi mọi tác động không tốt. Ảnh: Khám phá Vợ chồng Trác Thúy Miêu đều là những người lãng mạn. "Chúng tôi chỉ muốn sau này được chơi với chó, với mèo, có một ngôi nhà nhỏ trên một ngọn đồi, cùng già đi với nhau ở đó”, chồng của nữ MC chia sẻ. Thúy Miêu từng chia sẻ lý do cô đến với người chồng hiện tại. "Đó là người đàn ông thực sự tuyệt vời, tôi tin vào anh ấy. Còn nếu chồng tôi là người đàn ông kém cỏi đến mức bị mặc cảm bởi năng lực của người đàn bà, chắc chắn đó chưa từng là người mà tôi chọn làm chồng", nữ MC cho hay. Nhiều người tò mò chuyện làm dâu của Thúy Miêu. Trong cuộc phỏng vấn đầu năm 2020, nữ MC cho biết, cô được mẹ chồng thương như con ruột. "Tôi cũng không biết tại sao tôi thuyết phục được bà, tôi nghĩ nếu con trai tôi vác về người vợ như tôi thì tôi cũng không đồng ý", nữ MC chia sẻ. Cuộc hôn nhân của Thúy Miêu bên chồng kém 8 tuổi đến nay vẫn hạnh phúc. Mời quý độc giả xem video "Trác Thúy Miêu ở hậu trường chụp ảnh". Nguồn FBNV

