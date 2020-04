Lavie - con gái Mai Phương: Đáng yêu, nhỏ bé và cần được bảo vệ!

Ngày 21/8/2013, bất chấp sự phản đối của gia đình, Mai Phương đã hạ sinh con gái Lavie, tên thật là Phùng Ngọc Thiên Như, kết quả mối tình của cô và nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Bé Lavie - con gái Mai Phương thành hình khi nữ diễn viên quyết định chia tay Phùng Ngọc Huy sau một thời gian chung sống nhưng trái ngược về tính cách. Mặc dù vậy, khi biết Mai Phương có bầu, Huy đã quay trở lại chăm sóc cho cô và đến lúc con gái thôi nôi, hai người mới chính thức đường ai nấy đi. Bắt đầu từ đó, Mai Phương một mình nuôi con. May mắn cho cô là bên cạnh còn có rất nhiều bạn bè trợ giúp trông Lavie mỗi khi Phương bận chạy show kiếm tiền nuôi con. Khi còn sống, Mai Phương từng tâm sự: “Quyết định có Lavie là của riêng tôi, do đó tôi chấp nhận tất cả. Tôi chấp nhận vì lúc đó đã gần 30 tuổi, không đặt nặng cha của bé có đồng ý hay không. Tôi cũng xác định ngay từ đầu, nếu mối quan hệ của chúng tôi có trục trặc, tôi vẫn sẽ đi tiếp con đường mình chọn”. (Ảnh chụp Lavie năm bé 1 tuổi) Đáp lại sự hy sinh của mẹ, bé Lavie từ nhỏ đã rất ngoan và ít quấy khóc. Tuy nhiên, theo lời kể của mẹ Mai Phương, bé Lavie rất hiếu động, nghịch ngợm gấp đôi một bé trai bình thường. Tháng 9/2016, Mai Phương đưa con gái nhỏ đi sinh nhật người bạn đồng nghiệp, nam diễn viên Quốc Thái. Sau khi sinh con, Mai Phương luôn tận dụng mọi cơ hội có thể để chạy show gom góp tiền nuôi con, nhưng những dịp đặc biệt của Lavie thì không bao giờ thiếu mẹ. “Sinh nhật bé nhỏ của mẹ, 21/8…. Mẹ đi làm xa con à, trước khi đi kịp làm cái tiệc nhỏ tại nhà cho con với các chị… Thương bé nhỏ của mẹ…”, Mai Phương viết trên Facebook cá nhân dịp sinh nhật lần thứ 4 của con gái. “Có thể giờ con vẫn chưa hiểu hết mọi thứ, nhưng mẹ vẫn sợ em tủi thân. Lavie cùng cố gắng con nhé… Thêm tuổi mới ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn, uống sữa nhiều hơn con nhé… còn lại thế giới để mẹ lo”, những chia sẻ của Mai Phương trong dịp sinh nhật năm 2017 của con gái khiến nhiều người xúc động. Lúc nhỏ Lavie được cho là giống bố hơn, nhưng càng lớn thì bé lại được khen là có nhiều nét giống mẹ. Hai mẹ con Lavie tươi cười trên sân khấu trong một sự kiện. Tháng 8/2018, lúc Lavie 5 tuổi thì Mai Phương bị trọng bệnh. Lo lắng cho bản thân và bệnh tình thì ít nhưng Mai Phương lo cho tương lai của con gái rất nhiều. Cô đã dành mọi thời gian có thể, khi không phải vào viện điều trị, để đưa con đi chơi, du lịch nhiều nơi. “Phương muốn dắt con đi mọi nơi khi có thời gian để bé Lavie có thể trải nghiệm và khám phá nhiều điều mới lạ. Với Phương điều này sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều so với món quà quần áo hoặc đồ chơi”, Mai Phương tâm sự về chuyến đi Hội An với con gái vào tháng 8/2019. Mặc dù thời gian cuối, Phương rất mệt, nhưng cô vẫn tranh thủ đưa con gái Lavie đi học. Hình ảnh cuối cùng lúc Mai Phương đến đón con ở trường. Ngày 28/3, Mai Phương trút hơi thở cuối cùng sau gần 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Bạn bè, khán giả xót xa vì cô ra đi khi quá trẻ và lo lắng khi nghĩ tới tương lai của bé Lavie. Hình ảnh bé Lavie ngơ ngác trong đám tang mẹ khiến nhiều người xót xa. Vì còn nhỏ nên Lavie chưa hiểu thế nào là sự chia lìa, cô bé ngây thơ hỏi: “Mẹ lên thiên đàng mấy ngày? Khi nào mẹ về?”. Khi gọi điện facetime với bố, nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy, Lavie hỏi: “Ba Huy ơi, mẹ Phương ngủ khi nào thức dậy vậy ba Huy?”. Nhiều người ủng hộ gia đình Phùng Ngọc Huy giành quyền nuôi con gái và mong bé Lavie có tương lai tốt đẹp để ở trên thiên đàng Mai Phương có thể yên tâm và mỉm cười. Xem video "Tiếng đàn của thiên sứ" tưởng nhớ Mai Phương. Nguồn Youtube:

