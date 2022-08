Lạnh lùng trong “Gara hạnh phúc”, ngoài đời Bảo Anh thế nào?

Chuyên đóng vai công an, Bảo Anh được mọi người đặt cho biệt danh là "Anh chiến sĩ công an đẹp trai nhất màn ảnh nhỏ". Nhưng mới đây nam diễn viên Bảo Anh lại vào một vai hoàn toàn khác - chủ gara lạnh lùng trong "Gara hạnh phúc". Theo chia sẻ của Bảo Anh, ngoài đời anh là người lập dị, sống khép kín, không thích nhậu nhẹt tụ tập bạn bè. Thú vui của nam diễn viên điển trai rất khác biệt, anh thích nuôi lợn, trồng rau, hái lượm, chứ không thích đồ hiệu, xe sang... Đó có lẽ là lý do từ một anh trai phố Hà Nội, năm 2008, Bảo Anh về quê ở Cự Đà (Thanh Oai) mua đất, dựng nhà và sinh sống ở đó suốt 14 năm qua. Nam diễn viên sinh năm 1981 tự tay đóng đồ gỗ cho gia đình, tự làm chuồng nuôi gà, trồng rau, cây ăn quả... Vài năm trước, những lúc rảnh rỗi không đi phim, anh còn đi buôn miến, tự vận chuyển miến cho khách. Mỗi năm, diễn viên Bảo Anh chỉ nhận tối đa 2 phim, thời gian còn lại anh dành cho gia đình, vợ và hai con gái. Hàng ngày, khi không bận đóng phim, nam diễn viên 41 tuổi dậy từ sớm đi chợ, nấu cơm cho vợ con. Cuộc sống bình dị nơi thôn quê Bảo Anh gọi là "thiên đường" bởi anh được sống đúng với con người của mình, tự cung tự cấp nhiều thực phẩm nên không bị áp lực về kinh tế.Xem trailer phim "Gara hạnh phúc". Nguồn VFC

