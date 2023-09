Lan Phương nhan sắc thăng hạng, hôn nhân viên mãn bên chồng Tây

Nhan sắc của nữ diễn viên Lan Phương được nhiều khán giả dành lời khen tặng bởi cô ngày càng trẻ đẹp. Nhìn Lan Phương, không ai nghĩ cô đã chạm ngưỡng 40 bởi vẻ ngoài trẻ trung, nhí nhảnh. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng Tây khiến Lan Phương luôn rạng ngời và trẻ hơn so với tuổi thật. Năm 2018, Lan Phương kết hôn với David Duffy (người Anh), làm việc trong ngành khách sạn tại Hà Nội. Vào tháng 5 cùng năm, vợ chồng Lan Phương chào đón con gái Lina Linh Duffy.Nữ diễn viên "Gia đình mình vui bất thình lình" sở hữu làn da trắng, khuôn mặt ưa nhìn, vóc dáng thon gọn. Mỗi khi lên đồ đi dự sự kiện, Lan Phương lại càng tỏa sáng và quyến rũ hơn. Bên người chồng cao hơn 2m, Lan Phương lại càng nhỏ bé và trẻ trung. Nhiều người nhận xét Lan Phương của hiện tại đẹp và trẻ hơn cả thời cô mới vào nghề. Để giữ được vóc dáng và sự trẻ trung, bà mẹ một con rất chăm chỉ tập luyện từ Muay Thái, Yoga tới Gym. Ngoài tập luyện, nữ diễn viên sinh năm 1983 cũng ăn uống rất khoa học, hạn chế tinh bột, đồ ăn dầu mỡ, ít dùng muối, bột ngọt, không ăn no quá, ăn nhiều hoa quả, sữa chua và uống nhiều nước.Xem trailer phim "Gia đình mình vui bất thình lình". Nguồn VTV Go

