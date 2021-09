Lâm Vũ và loạt sao cưới nhanh, ly hôn chóng vánh

Ca sĩ Lâm Vũ và Huỳnh Tiên bí mật ly hôn vào tháng 2/2020. Mới đây, Lâm Vũ lần đầu xác nhận hôn nhân tan vỡ. Trước khi ly hôn, Lâm Vũ và Huỳnh Tiên có một đám cưới vội vào tháng 5/2018. Cặp đôi thú nhận cả hai quyết định kết hôn chỉ sau 1 tuần gặp gỡ, 3 tháng sau đó tổ chức hôn lễ. Ảnh: Thế giới điện ảnh Không chỉ Lâm Vũ cưới nhanh ly hôn chóng vánh, nhiều sao Việt cũng rơi vào trường hợp tương tự. Một trong số đó là Xuân Lan. Siêu mẫu này từng chia sẻ về đám cưới với phó đạo diễn Thành Nam: “Sau 1 tháng trò chuyện thì chúng tôi yêu nhau, 3 tháng làm đám hỏi, 9 tháng làm đám cưới". Sau đám cưới năm 2009, Xuân Lan rất hiếm khi nhắc tới tên chồng. Cô đã bí mật ly hôn nhưng khi trả lời báo chí chỉ nói lấp lửng về chuyện gia đình đổ vỡ. Hiện tại, Xuân Lan có tổ ấm hạnh phúc bên người chồng thứ hai. Ảnh: Thế giới văn hóa Ngọc Thúy cũng yêu nhanh cưới vội. Cô và doanh nhân Đức An đi đến hôn nhân chỉ sau 7 ngày quen biết. Cả hai đăng ký kết hôn vào tháng 9/2006. Thế nhưng, chỉ sau 13 tháng chung sống, Ngọc Thúy và Đức An ly hôn. Từ năm 2010 đến nay, cả hai vẫn tranh chấp tài sản hậu ly hôn. Ảnh: Tiền Phong Chí Nhân và Thu Quỳnh nảy sinh tình cảm trên phim trường. Khi phim đóng máy, cả hai tổ chức đám cưới. Hôn lễ của Chí Nhân và Thu Quỳnh tổ chức vào năm 2014. Không ngờ, 1 năm sau, cặp đôi diễn viên ly hôn, khi con trai chung còn rất nhỏ. Ảnh: Ngôi sao Hồ Quang Hiếu cũng có cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Năm 2013, anh bí mật kết hôn với hot girl Ivy. Cả hai ly hôn chỉ sau 2 tháng làm đám cưới. Ảnh: Saostar Tháng 10/2012, Hoa hậu Ảnh của Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 Thu Vân bất ngờ tổ chức hôn lễ với doanh nhân Đoàn Đình Sơn. Đám cưới được tiến hành vội vã, cả hai còn chưa kịp làm đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì Thu Vân chia sẻ quyết định chia tay và chuẩn bị về Mỹ đoàn tụ gia đình. Thu Vân kể, cô và chồng mâu thuẫn từ cách ứng xử tới suy nghĩ nên cô chia tay chỉ sau 2 tuần làm đám cưới. "Chúng tôi đã quá vội vã và chưa tìm hiểu kỹ về nhau trước khi kết hôn", Thu Vân nói. Ảnh: VTC Ưng Đại Vệ kết hôn năm 2010. 1 năm sau, khi con gái vừa chào đời, nam ca sĩ ly hôn. Tháng 8/2018, Tuyết Lan tổ chức đám cưới với bạn trai - doanh nhân Phan Tâm sau 3 năm công khai hẹn hò. Tuy nhiên, cặp đôi ly hôn vào tháng 9/2019 do khác biệt tính cách, trái ngược quan điểm sống. Ảnh: VTC Xem video "Lâm Vũ ở đời thường". Nguồn FBNV

