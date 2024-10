Lam Trường giàu “khủng”, hôn nhân viên mãn bên vợ hai kém 17 tuổi

Nam ca sĩ Lam Trường giỏi kiếm tiền. Hơn 20 năm trước, anh chạy show ca hát với cát-sê 200.000 đồng/buổi diễn. "Lúc đó, một tô hủ tiếu giá trung bình chỉ có 5.000 đồng mà cát sê của tôi đã là 200.000 đồng, là một con số khá lớn với tên tuổi một ca sĩ mới", Lam Trường cho hay. Năm 1997, khi nổi tiếng, cát-sê của Lam Trường tăng 3-4 lần. Ảnh: Khám Phá. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ vẫn giữ được độ hot, chạy show liên tục ở nhiều nơi trong và ngoài nước. Ảnh: Khám Phá. Lam Trường hiện tại sở hữu không ít bất động sản ở Mỹ và Việt Nam. Ảnh: FB Lam Trường. Nam ca sĩ chia sẻ trên Vietnamnet, do sống cùng vợ con ở Mỹ, anh bỏ trống căn nhà 50 tỷ tại Việt Nam. Ảnh: FB Lam Trường.Vợ Lam Trường tên Yến Phương, kém nam ca sĩ 17 tuổi. Yến Phương từng là fan của anh và cũng chính là khán giả nhí từng được Lam Trường bế trên tay khi cô mới 5 tuổi. Ảnh: FB Yến Phương. Lam Trường - Yến Phương làm đám cưới vào năm 2014. Yến Phương chia sẻ, cô thấy may mắn khi lấy người hơn mình nhiều tuổi. Ảnh: FB Yến Phương. Vợ Lam Trường chia sẻ, trên sân khấu, chồng là ca sĩ nổi tiếng nhưng về nhà anh thương yêu vợ con, trân trọng gia đình. Ảnh: FB Yến Phương. Mỗi khi ở nhà, Lam Trường dành nhiều thời gian phụ giúp vợ kém 17 tuổi chơi đùa và dạy dỗ con gái. Ảnh: FB Yến Phương. Với Lam Trường, Yến Phương là người sâu sắc và chín chắn dù là người trẻ hơn anh nhiều tuổi. Ảnh: FB Yến Phương. Vợ chồng Lam Trường đang có kế hoạch sinh thêm con. “Phoebe rất mê có em. Dù vậy, lịch trình của tôi dày quá, lúc gần nhau lại qua thời điểm. Đợt này, hai vợ chồng dặn nhau ráng, con cái là lộc trời cho nhưng mình phải chủ động chút”, anh nói. Ảnh: FB Yến Phương.Xem clip "Lam Trường hát Tình thôi xót xa". Nguồn Lam Truong's Official Channel

