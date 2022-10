Lâm Thu Hồng hạnh phúc nhận lại hành lý sau 7 ngày thất lạc

Sau 7 ngày bị thất lạc hành lý, Lâm Thu Hồng đã nhận được vào lúc 21h ngày 7/10 (tức 2h sáng ngày 8/10 giờ Việt Nam). Lâm Thu Hồng nói vui, những ngày qua cô cảm tưởng trong đời chưa từng có nỗi nhớ nào khắc khoải, da diết như nhớ những kiện hành lý của mình. Trước đó, để tham dự The Miss Globe 2022, Lâm Thu Hồng đã có một quá trình chuẩn bị rất chu đáo. Ngoài việc trau dồi tiếng Anh, kỹ năng trình diễn, giao tiếp, ứng xử, luyện tập hình thể… cô cũng dành nhiều tâm huyết cho vấn đề trang phục, thậm chí là tự học makeup để chu toàn nhất khi bước vào cuộc thi. Trong hành lý, có đến 40 bộ trang phục Lâm Thu Hồng đã chuẩn bị để tham gia các hoạt động, chưa kể đồ dạ hội cho những đêm thi đặc biệt là trang phục dân tộc. Các món đồ makeup cũng được chuẩn bị chi tiết, kỹ lưỡng, rồi quà tặng các thí sinh… Tuy nhiên, toàn bộ số hành lý này đã gặp trục trặc, thất lạc thời điểm Lâm Thu Hồng quá cảnh tại sân bay Dubai. Lâm Thu Hồng tới Tirana, Albania tham dự The Miss Globe 2022 chỉ với một vali xách tay nhỏ có một vài đồ tư trang đơn giản nhất. Điều này khiến Lâm Thu Hồng rơi vào trình trạng sốc tâm lý dẫn đến bị đau dạ dày, ảnh hưởng sức khoẻ. Không có trang phục lộng lẫy như các thí sinh khác, Lâm Thu Hồng sẵn sàng mặc quần jeans áo thun hoặc những trang phục đơn giản nhất sánh bước cùng họ. Tuy có đôi khi không giấu được cảm xúc khi livestream nói chuyện với người thân và fans tại Việt Nam, Lâm Thu Hồng cũng rơi nước mắt vì buồn lo, nhưng cô vẫn luôn tự tin, năng động trên các hành trình của cuộc thi. Lâm Thu Hồng cũng cảm ơn người bạn cùng phòng là đại diện đến từ Kosovo đã cho cô mượn đồ trang điểm và mượn một bộ váy để tham gia hoạt động của cuộc thi. Người đẹp chia sẻ: “Nhìn thấy hành lý thân yêu của mình mà Hồng cứ ngỡ minh đang mơ luôn. Hồng ngỡ mình là cô Tấm được bụt ban phép màu trước khó khăn. Bị thất lạc hành lý khi đi thi The Miss Globe 2022 là sự cố lớn, một trải nghiệm sóng gió đối với Hồng. Ai gặp tình cảnh của Hồng chắc chắn sẽ không tránh khỏi sự thất vọng với chính mình. Không thể không xuất hiện những xúc cảm tiêu cực. Hồng rất buồn, nhưng may mắn Hống sớm vượt qua được nhờ sự động viên, hỗ trợ của gia đình, người thân, các anh chị trong công ty, đơn vị đưa Hồng đi thi". "Hồng đã từng xác định rằng kể cả nếu không thể lấy lại được hành lý, vẫn sẽ chiến đấu đến… hơi thở cuối cùng, sẽ cho mọi người thấy tinh thần mạnh mẽ của một cô gái Việt Nam. Ơn trời, cuối cùng hành lý đã về với Hồng, rất khó để nói hết cảm xúc, vui không diễn tả hết thành lời được. Thật sự là cảm xúc vỡ oà", Lâm Thu Hồng chia sẻ. "Hồng cảm ơn công ty và người thân, bạn bè đã nỗ lực ngày đêm khắc phục sự cố, tìm lại được hành lý cho Hồng. Hồng cảm ơn khán giả đã yêu thương và động viên Hồng lúc khó khăn. Mọi người hãy chờ đợi sự toả sáng của Hồng trong những ngày tới nhé”, Lâm Thu Hồng xúc động nói. Cho đến thời điểm này, Lâm Thu Hồng chỉ còn 1 tuần để bước vào đêm chung kết. Đại diện Việt Nam tự tin cho biết, những ngày tới cô sẽ nỗ lực gấp 200-300 lần để toả sáng.The Miss Globe 2022 diễn ra từ 30/9 đến 16/10 tại thành phố Tirana, Albania. Chung kết dự kiến diễn ra vào 15/10.Xem video giới thiệu của Lâm Thu Hồng. Nguồn NVCC

