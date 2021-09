Kỷ lục gây sốc về bộ phim hay nhất mọi thời đại “Titanic”

Phim “Titanic” năm 1997 do đạo diễn James Cameron thực hiện. Nội dung phim là câu chuyện tình éo le giữa chàng họa sĩ nghèo Jack (Leonardo Dicaprio) và tiểu thư quý tộc Rose (Kate Winslet) trên con tàu định mệnh Titanic. Theo Zing, doanh thu của phim“Titanic” trên 1,84 tỷ USD trong lần phát hành đầu tiên, trở thành bộ phim đầu tiên vượt qua mốc doanh thu 1 tỷ USD Mỹ. “Titanic” giữ ngôi vị tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại trong 12 năm trước khi nhường ngôi cho “Avatar”. “Titanic” ngang hàng với “La La Land” và “All about Eve” khi cả ba đang nắm giữ kỷ lục đề cử tại Oscar với 14 giải. “Titanic” cùng với “The Lord of the Rings: The Return of the King" và "Ben Hur" lại đang nắm giữ kỷ lục đoạt giải tại Oscar với 11 giải. Theo Cosmopoltian, diễn viên Gloria Stuart đóng Rose khi về già trở thành diễn viên được đề cử giải Oscar lớn tuổi nhất (87 tuổi) ở hạng mục Diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đến nay, chưa có ai phá được kỷ lục này. Bài hát nhạc phim “Titanic” - “My heart will go on” do Celine Dion thể hiện là bản hit thành công nhất trong sự nghiệp của nữ danh ca và là một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại. Chi phí sản xuất của “Titanic” lên tới 200 triệu USD. Phim kéo dài 195 phút nên ước tính mỗi phút trên màn ảnh rộng tiêu tốn tới 1 triệu USD. Nhà sản xuất ban đầu dự đoán kinh phí tốn khoảng 100 triệu USD. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, kinh phí “Titanic” lên đến 200 triệu USD, trở thành bộ phim có kinh phí thực hiện cao nhất thời bấy giờ. Xem video "Những kỷ lục đầy bất ngờ tại lễ trao giải Oscar 2021". Nguồn VTV

