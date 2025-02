Kỳ Duyên chụp ảnh cùng cún cưng, Hải Tú rạng rỡ khoe bó hoa

Tin tức sao Việt 15/2: Hoa hậu Kỳ Duyên chụp ảnh cùng hai chú cún cưng. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen Hải Tú cười rạng rỡ hạnh phúc khoe bó hoa to vào ngày Valentine. Ảnh: FB Hải TúHoa hậu Hương Giang đón Valentine ở Hội An. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang Gil Lê tình tứ bên hot girl Phạm Thùy Trang (Xoài Non). Ảnh: FB Phạm Trang Ca sĩ Thiều Bảo Trâm chia sẻ: "Chúc ai có bồ thì đêm nay hạnh phúc ngập tràn, mãi mãi bên nhau, còn lại thì chúc chúng ta một ngày thứ 6 xinh đẹp bình an lạc quan". Ảnh: FB Thiều Trâm Người đẹp Doãn Hải My có ngày Valentine ấm áp bên ông xã Đoàn Văn Hậu. Ảnh: FB Doan Hai My Ca sĩ Bảo Thy chụp ảnh bên ông xã trong chuyến nghỉ dưỡng. Ảnh: FB Bao Thy Tran Người đẹp Midu nhắn nhủ ông xã - thiếu gia Minh Đạt: "Gửi người thương của em, nguyện cùng anh 3 bữa, 4 mùa, sớm tối bên nhau". Ảnh: FB Đặng Thị Mỹ Dung Ca sĩ Lương Bích Hữu cho biết: "Đắm chìm trong tình yêu sân khấu". Ảnh: FB LuongBichHuuXem video: Cười bể bụng với cách chụp hình cùng “gấu” của FA ngày Valentine

Tin tức sao Việt 15/2: Hoa hậu Kỳ Duyên chụp ảnh cùng hai chú cún cưng. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen Hải Tú cười rạng rỡ hạnh phúc khoe bó hoa to vào ngày Valentine. Ảnh: FB Hải Tú Hoa hậu Hương Giang đón Valentine ở Hội An. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang Gil Lê tình tứ bên hot girl Phạm Thùy Trang (Xoài Non). Ảnh: FB Phạm Trang Ca sĩ Thiều Bảo Trâm chia sẻ: "Chúc ai có bồ thì đêm nay hạnh phúc ngập tràn, mãi mãi bên nhau, còn lại thì chúc chúng ta một ngày thứ 6 xinh đẹp bình an lạc quan". Ảnh: FB Thiều Trâm Người đẹp Doãn Hải My có ngày Valentine ấm áp bên ông xã Đoàn Văn Hậu. Ảnh: FB Doan Hai My Ca sĩ Bảo Thy chụp ảnh bên ông xã trong chuyến nghỉ dưỡng. Ảnh: FB Bao Thy Tran Người đẹp Midu nhắn nhủ ông xã - thiếu gia Minh Đạt: "Gửi người thương của em, nguyện cùng anh 3 bữa, 4 mùa, sớm tối bên nhau". Ảnh: FB Đặng Thị Mỹ Dung Ca sĩ Lương Bích Hữu cho biết: "Đắm chìm trong tình yêu sân khấu". Ảnh: FB LuongBichHuu Xem video: Cười bể bụng với cách chụp hình cùng “gấu” của FA ngày Valentine