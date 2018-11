Kim Tae Hee được đưa đón bằng xế sang, fan vây kín ở HN

Chiều ngày 23/11, sự kiện chào đón nữ diễn viên Kim Tae Hee sang Việt Nam được tổ chức long trọng tại Hà Nội. Xế sang màu đen là phương tiện để đưa đón kiều nữ xứ Hàn. Đây là lần trở lại Việt Nam sau 7 năm của Kim Tae Hee. Vào năm 2011, cô cùng nam diễn viên Song Seung Heon đến Hà Nội tham gia chuỗi quảng bá bộ phim truyền hình "Nàng công chúa của tôi". Lần trở lại này của Kim Tae Hee không được truyền thông rộng rãi. Nữ diễn viên xứ Hàn bước xuống xe sang và được bảo vệ nghiêm ngặt. Kim Tae Hee được chào đón nồng nhiệt tại sự kiện. Sau khi sinh con, nữ diễn viên nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn. Cô được khen ngợi nhan sắc trẻ trung và làn da mịn màng ở tuổi 38. Nữ diễn viên chọn trang phục váy ren đen dáng xòe kiểu công chúa. Trở lại Hà Nội lần này, bà xã của Bi Rain chỉ gói gọn lịch trình trong 1 ngày tham gia sự kiện. Đêm ngày hôm qua (ngày 22/11), cô đã có mặt tại sân bay Nội Bài. Rất đông người hâm mộ có mặt từ sớm, trước 1 tiếng so với lịch trình diễn ra sự kiện để chào đón nữ diễn viên. Từng khoảnh khắc của mỹ nhân xứ Hàn được fan ghi lại bằng điện thoại. Kim Tae Hee rất thân thiện trước người hâm mộ Việt Nam. Cô tỏ ra hào hứng khi có một fan nhí chào đón. Kim Tae Hee rất vui khi thấy em nhỏ có mặt trong sự kiện. Ngày 25.10 năm ngoái, cô hạ sinh con đầu lòng là một bé gái xinh xắn. Vì lượng fan đông và khu vực tổ chức sự kiện chật hẹp nên Kim Tae Hee được lực lượng an ninh trợ giúp mới có thể tiến vào bên trong sảnh. Phía ngoài, các fan và phóng viên tác nghiệp đứng chờ nữ diễn viên trở ra sau khi dự sự kiện. Fan mang theo ảnh poster in hình thần tượng và nhẫn nại chờ đợi phía ngoài. Kim Tae Hee là ngôi sao đình đám tại xứ sở Kim chi và cả trong khu vực châu Á. Cô nhận được sự hâm mộ nồng nhiệt dù đã bước vào tuổi U40. Sau khi dự sự kiện, diễn viên Kim Tae Hee nhanh chóng lên xe rời đi để chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo ở Hà Nội. Rất đông fan với theo, vẫy chào nữ diễn viên. Có fan mừng rỡ vì đã nắm tay được thần tượng. Xem video "Top sao Hàn sở hữu danh hiệu quốc dân". Nguồn Youtube/ Top sao Hàn:

