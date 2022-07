Kim Duyên mặc váy ngắn, đi giày cao gót leo núi ở Miss Supranational

Từ Ba Lan, Á hậu Kim Duyên liên tục cập nhật hình ảnh của bản thân ở cuộc thi Miss Supranational 2022- Hoa hậu Siêu quốc gia. Ảnh: Miss Supranational -Vietnam Tham gia một hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi, Kim Duyên diện váy ngắn ôm sát gam trắng, đi giày cao gót cùng tông màu. Ảnh: Miss Supranational -Vietnam Bản thân người đẹp không thể tin được rằng cô có thể leo lên núi với outfit này. Ảnh: Miss Supranational -Vietnam Nàng hậu vui vẻ khi đặt chân trên núi. Ảnh: Miss Supranational -Vietnam Đến nay, thành thích của đại diện Việt Nam là giải Supra Model Asia - Siêu mẫu châu Á ở phần thi Supra Model of the Year - Siêu mẫu của năm. Ảnh: Miss Supranational -Vietnam Kim Duyên vẫn trung thành với phong cách gợi cảm. Ảnh: Miss Supranational -Vietnam Người đẹp chuộng mặc váy cắt xẻ khoe vòng một, đôi chân dài. Ảnh: Miss Supranational -Vietnam Hoa hậu Siêu quốc gia là phiên bản lần thứ 13 được tổ chức tại Małopolskie, Ba Lan. Ảnh: Miss Supranational -Vietnam Kim Duyên đang cạnh tranh với 73 thí sinh khác. Ảnh: Miss Supranational -Vietnam Lần thứ 2 thi nhan sắc quốc tế nên Kim Duyên tỏ ra rất tự tin. Ảnh: Miss Supranational -Vietnam Hiện tại, đại diện Việt Nam chưa có mặt trong top 10 giải bình chọn do khán giả. Ảnh: Miss Supranational -Vietnam Top 10 giải bình chọn do khán giả tạm thời có các đại diện: Trung Quốc, El Salvador, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Kenya, Malaysia, Hà Lan, Philippines và Zambia. Theo ban tổ chức, người chiến thắng giải thưởng này sẽ vào thẳng top 12 chung cuộc. Ảnh: Miss Supranational Xem video Kim Duyên trình diễn quốc phục ở Hoa hậu Hoàn vũ. (Nguồn Miss Universe Vietnam).

