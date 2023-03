“Kiều nữ làng hài” Nam Thư khoe body “khét lẹt“

Dù thực hiện bộ ảnh nóng bỏng đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên Nam Thư mới dám "vượt ngại ngần" để chia sẻ với fan. Trong bộ ảnh, "kiều nữ làng hài" trông phá cách với mái tóc ngắn khác hẳn với mái tóc dài thướt tha thường thấy. Mỹ nhân sinh năm 1987 chia sẻ về diện mạo khác lạ của mình: "Nhân dịp trời nắng nên đăng hình tóc ngắn của Thư năm đó. Vì Thư của năm nay hông dám cắt như năm đó nữa… tại người chị make up chỉ rầy, tóc ngắn chỉ làm được ít kiểu chị không chịu". Nam Thư quen thuộc trong mắt khán giả với hình ảnh mái tóc dài được tạo thành nhiều kiểu. Nữ diễn viên từng được mệnh danh là "mỹ nhân gợi cảm nhất làng hài Việt". Ảnh: Hứa Mẫn. Nam Thư thu hút bởi vẻ ngoài cá tính, nhan sắc lẫn phong cách thời trang ngày càng "thăng hạng". Ảnh: Hứa Mẫn. Mỹ nhân họ Trần không ít lần gây sốt với phong cách tạo dáng táo bạo. Ảnh: Lee Anh. Bối cảnh được người đẹp chọn thực hiện những shot hình cũng "độc" không kém. Ảnh: An Bảo. Mỗi khi lên hình, Nam Thư chuộng váy áo bó sát, cắt xẻ nhằm khoe khéo lợi thế 3 vòng nóng bỏng. Ảnh: An Bảo. Nữ diễn viên biến hóa đa dạng và linh hoạt trong phong cách để phù hợp với công việc cũng như hoàn cảnh. Ảnh: An Bảo. Xem video: "Tết của tụi mình". Nguồn Lê Dương Bảo Lâm

Dù thực hiện bộ ảnh nóng bỏng đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên Nam Thư mới dám "vượt ngại ngần" để chia sẻ với fan. Trong bộ ảnh, "kiều nữ làng hài" trông phá cách với mái tóc ngắn khác hẳn với mái tóc dài thướt tha thường thấy. Mỹ nhân sinh năm 1987 chia sẻ về diện mạo khác lạ của mình: "Nhân dịp trời nắng nên đăng hình tóc ngắn của Thư năm đó. Vì Thư của năm nay hông dám cắt như năm đó nữa… tại người chị make up chỉ rầy, tóc ngắn chỉ làm được ít kiểu chị không chịu". Nam Thư quen thuộc trong mắt khán giả với hình ảnh mái tóc dài được tạo thành nhiều kiểu. Nữ diễn viên từng được mệnh danh là " mỹ nhân gợi cảm nhất làng hài Việt ". Ảnh: Hứa Mẫn. Nam Thư thu hút bởi vẻ ngoài cá tính, nhan sắc lẫn phong cách thời trang ngày càng "thăng hạng". Ảnh: Hứa Mẫn. Mỹ nhân họ Trần không ít lần gây sốt với phong cách tạo dáng táo bạo. Ảnh: Lee Anh. Bối cảnh được người đẹp chọn thực hiện những shot hình cũng "độc" không kém. Ảnh: An Bảo. Mỗi khi lên hình, Nam Thư chuộng váy áo bó sát, cắt xẻ nhằm khoe khéo lợi thế 3 vòng nóng bỏng. Ảnh: An Bảo. Nữ diễn viên biến hóa đa dạng và linh hoạt trong phong cách để phù hợp với công việc cũng như hoàn cảnh. Ảnh: An Bảo. Xem video: "Tết của tụi mình". Nguồn Lê Dương Bảo Lâm