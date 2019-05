Không phải chồng, Song Hye Kyo công khai ủng hộ phim của mỹ nam này

Song Hye Kyo vừa chia sẻ loạt ảnh bộ phim điện ảnh "Thẩm phán" có sự tham gia diễn xuất của Park Hyung Sik. Nhiều khán giả tò mò Song Hye Kyo và Park Hyung Sik thân thiết ra sao. Ảnh: Saostar Park Hyung Sik và bà xã của Song Joong Ki hoạt động trong cùng một công ty quản lý. Nam diễn viên từng tiết lộ, Song Hye Kyo chính là một trong những lý do khiến anh quyết định ra nhập công ty quản lý. Ảnh: Saostar Năm 2018, Song Hye Kyo từng gửi xe cà phê cho Park Hyung Sik khi anh quay bộ phim "Suits". Được biết, nữ diễn viên đã nhắn nhủ đàn em rằng “Hyung Sik đẹp trai, trẻ trung nhất của chúng ta. Ở ngay đây". Ảnh: Saostar Song Hye Kyo công khai ủng hộ phim của Park Hyung Sik nhưng lại chưa có bất kì động thái nào đối với Song Joong Ki khi phim của Song Joong Ki cũng sắp ra mắt. Ảnh: Dramabeans Song Joong Ki sẽ trở lại với màn ảnh Hàn với vai diễn Eun Seom trong bộ phim cổ trang "Arthdal Chronicles". Ảnh: Dramabeans Nhân vật Eun Seom là một chiến binh luôn ra sức để bảo vệ bộ lạc của mình. Ảnh: Dramabeans Ngoài Song Joong Ki, "Arthdal Chronicles" còn có sự góp mặt của Kim Ok Bin. Ảnh: Thời đại plus Theo QQ, Kim Ok Bin bị đồn là người thứ ba khiến Song Joong Ki ly hôn Song Hye Kyo. Ảnh: Thời đại plus Tin đồn về Kim Ok Bin và cuộc hôn nhân của Song Hye Kyo đến nay vẫn chỉ là những đồn đoán. Ảnh: Thời đại plus Đến nay, Song Hye Kyo tuyệt nhiên không chia sẻ hình ảnh Song Joong Ki hay nhắc đến anh trước báo chí, truyền thông. Cặp đôi này cũng không xuất hiện bên nhau từ khi tin đồn ly hôn rộ lên. Xem video "Song Hye Kyo trang điểm trong ngày cưới". Nguồn Youtube/vtc

