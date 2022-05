Không ngờ tình cũ và chồng trẻ của Khánh Thi thân đến mức này!

Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Thi chia sẻ hình ảnh cô cùng Phan Hiển và Chí Anh ôm chặt lấy nhau. Bà mẹ hai con viết: "Cái ôm tình thầy trò, tình bạn, tình đồng đội của Chí Anh và vợ chồng tôi sau chiến thắng tại SEA Games 31. Chỉ cần vậy bạn cũng sẽ hiểu bao thăng trầm chúng tôi đã cùng nhau vượt qua". Thực tế, Phan Hiển vừa giành 3 huy chương vàng ở SEA Games. Khánh Thi và Chí Anh giữ vai trò huấn luyện viên trưởng. Ảnh: FBNV Giành 3 huy chương vàng, Phan Hiển gửi lời cảm ơn đến Khánh Thi và Chí Anh. "Xin chân thành cảm ơn 2 người vô cùng đặc biệt đối với Hiển. Không có 2 người này cũng sẽ không có Phan Hiển cũng như những tấm huy chương vàng cho Việt Nam. Vô cùng biết ơn", chồng trẻ của Khánh Thi viết. Ảnh chụp màn hình Chí Anh vốn là tình cũ của Khánh Thi. Anh có mối quan hệ tốt đẹp với Khánh Thi lẫn Phan Hiển. Ảnh: Dân Việt Trong cuộc phỏng vấn với Đẹp, chia sẻ về Chí Anh, Phan Hiển cho biết: "Tôi luôn coi anh là thầy của mình, một người thầy có tầm, có tâm và vô cùng giàu nhiệt huyết, luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh. Đã là thầy thì mình biết ơn còn chẳng hết, nói gì khác được! Về sau này, dù có tiến xa mấy trong sự nghiệp thì tôi vẫn luôn coi anh là thầy, là người đã có công dìu dắt mình tận tình". Ảnh: Dân Việt Trong lần cùng tham gia liveshow của Khánh Thi, Chí Anh và Phan Hiển chăm sóc lẫn nhau. Ảnh: An ninh thủ đô Phan Hiển giúp Chí Anh thắt lại cà vạt. Ảnh: An ninh thủ đô Chí Anh cũng ân cần chỉnh sửa trang phục cho Phan Hiển. Ảnh: An ninh thủ đô Chí Anh và Phan Hiển đối xử với nhau rất chân thành khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: An ninh thủ đô Xem video "Buổi tập của Khánh Thi - Phan Hiển". Nguồn Saostar

Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Thi chia sẻ hình ảnh cô cùng Phan Hiển và Chí Anh ôm chặt lấy nhau. Bà mẹ hai con viết: "Cái ôm tình thầy trò, tình bạn, tình đồng đội của Chí Anh và vợ chồng tôi sau chiến thắng tại SEA Games 31. Chỉ cần vậy bạn cũng sẽ hiểu bao thăng trầm chúng tôi đã cùng nhau vượt qua". Thực tế, Phan Hiển vừa giành 3 huy chương vàng ở SEA Games. Khánh Thi và Chí Anh giữ vai trò huấn luyện viên trưởng. Ảnh: FBNV Giành 3 huy chương vàng, Phan Hiển gửi lời cảm ơn đến Khánh Thi và Chí Anh. "Xin chân thành cảm ơn 2 người vô cùng đặc biệt đối với Hiển. Không có 2 người này cũng sẽ không có Phan Hiển cũng như những tấm huy chương vàng cho Việt Nam. Vô cùng biết ơn", chồng trẻ của Khánh Thi viết. Ảnh chụp màn hình Chí Anh vốn là tình cũ của Khánh Thi . Anh có mối quan hệ tốt đẹp với Khánh Thi lẫn Phan Hiển. Ảnh: Dân Việt Trong cuộc phỏng vấn với Đẹp, chia sẻ về Chí Anh, Phan Hiển cho biết: "Tôi luôn coi anh là thầy của mình, một người thầy có tầm, có tâm và vô cùng giàu nhiệt huyết, luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh. Đã là thầy thì mình biết ơn còn chẳng hết, nói gì khác được! Về sau này, dù có tiến xa mấy trong sự nghiệp thì tôi vẫn luôn coi anh là thầy, là người đã có công dìu dắt mình tận tình". Ảnh: Dân Việt Trong lần cùng tham gia liveshow của Khánh Thi, Chí Anh và Phan Hiển chăm sóc lẫn nhau. Ảnh: An ninh thủ đô Phan Hiển giúp Chí Anh thắt lại cà vạt. Ảnh: An ninh thủ đô Chí Anh cũng ân cần chỉnh sửa trang phục cho Phan Hiển. Ảnh: An ninh thủ đô Chí Anh và Phan Hiển đối xử với nhau rất chân thành khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: An ninh thủ đô Xem video "Buổi tập của Khánh Thi - Phan Hiển". Nguồn Saostar