“Khi ta hai lăm” doanh thu kém rời rạp, soi dàn diễn viên

Trước tin đồn rời rạp vì doanh thu kém, phía ê-kíp phim " Khi ta hai lăm" phủ nhận. “Tùy theo rạp, nếu hết khán giả thì rạp sẽ không thể sắp xếp thêm suất chiếu, coi như phim đó hết suất ở rạp đó. Tuy nhiên, “rút rạp” chỉ đúng khi nhà sản xuất hay nhà phát hành yêu cầu ngưng chiếu vì lý do riêng của họ. Ví dụ ngày 21/3, phim vẫn còn 3 suất chiếu tại hai rạp”, phụ trách PR của phim chia sẻ trên Thể thao và Văn hóa. Ảnh: Zing Bộ phim "Khi ta hai lăm" có sự góp mặt của Midu và Lê Dương Bảo Lâm. Trong phim, Midu vào vai Tuệ Lâm - quản lý của nhóm nhạc nam đình đám The Air còn Lê Dương Bảo Lâm đóng vai Mạnh Hùng - người yêu đơn phương Tuệ Lâm. Ảnh: Zing Nữ diễn viên phim "Khi ta hai lăm" thú nhận, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ đóng cảnh ngôn tình với Lê Dương Bảo Lâm. Ảnh: Dân Việt Midu có kinh nghiệm diễn xuất. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim như “Những thiên thần áo trắng”, “Thiên mệnh anh hùng”. Lê Dương Bảo Lâm là diễn viên hài, từng đóng phim “Nhà bà Nữ”, “Điệp vụ chân dài”. Ảnh: Dân Trí Trong bộ phim "Khi ta hai lăm", Lãnh Thanh vào vai một rapper tên Kim tài năng nhưng vô cùng hiếu thắng của nhóm The Air. Ảnh: Thế giới điện ảnh Lãnh Thanh sinh năm 1993, sở hữu gương mặt điển trai, thân hình săn chắc. Anh từng đóng phim điện ảnh "Chị chị em em", "Chàng dâng cá nàng ăn hoa", "Tháng năm rực rỡ". Ảnh: Thế giới điện ảnh Otis Đỗ Nhật Trường vào vai Vũ trong nhóm The Air. Ảnh: Thể thao văn hóa Nhật Trường sinh năm 1997, từng học tại trường Điện ảnh Quốc tế Sài Gòn. Năm 2020, anh giành giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22 với vai diễn trong phim điện ảnh "Bằng chứng vô hình". Ảnh: FBNV Phú Thịnh vào vai Thiên Bảo của nhóm The Air. Ảnh: VOV Trước “Khi ta hai lăm”, Phú Thịnh từng đóng “Em là người anh thích”, ‘Nếu như em yêu anh”, “Trò chơi lừa dối”. Ảnh: Harper's Bazaar Vietnam Him Phạm vào vai Dũng của nhóm The Air trong “Khi ta hai lăm”. Ảnh: FBNV Là ca sĩ, Him Phạm muốn theo đuổi con đường làm diễn viên. Anh từng đóng "Hậu duệ mặt trời" bản việt với vai chàng binh nhất lém lỉnh Hoàng Nam. Ảnh: FBNV Tạ Hoàng Long vào vai Tuấn của nhóm The Air. Ảnh: FBNV Hoàng Long sinh năm 2003, theo học khoa Thanh nhạc, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Anh chạm ngõ truyền hình khi vai Dũng trong "Lối nhỏ vào đời". Ảnh: FBNV Xem video: "Dàn diễn viên phim Khi ta hai lăm nhí nhảnh ở hậu trường". Nguồn FB Midu

Trước tin đồn rời rạp vì doanh thu kém, phía ê-kíp phim " Khi ta hai lăm" phủ nhận. “Tùy theo rạp, nếu hết khán giả thì rạp sẽ không thể sắp xếp thêm suất chiếu, coi như phim đó hết suất ở rạp đó. Tuy nhiên, “rút rạp” chỉ đúng khi nhà sản xuất hay nhà phát hành yêu cầu ngưng chiếu vì lý do riêng của họ. Ví dụ ngày 21/3, phim vẫn còn 3 suất chiếu tại hai rạp”, phụ trách PR của phim chia sẻ trên Thể thao và Văn hóa. Ảnh: Zing Bộ phim "Khi ta hai lăm" có sự góp mặt của Midu và Lê Dương Bảo Lâm. Trong phim, Midu vào vai Tuệ Lâm - quản lý của nhóm nhạc nam đình đám The Air còn Lê Dương Bảo Lâm đóng vai Mạnh Hùng - người yêu đơn phương Tuệ Lâm. Ảnh: Zing Nữ diễn viên phim "Khi ta hai lăm" thú nhận, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ đóng cảnh ngôn tình với Lê Dương Bảo Lâm. Ảnh: Dân Việt Midu có kinh nghiệm diễn xuất. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim như “Những thiên thần áo trắng”, “Thiên mệnh anh hùng”. Lê Dương Bảo Lâm là diễn viên hài, từng đóng phim “Nhà bà Nữ”, “Điệp vụ chân dài”. Ảnh: Dân Trí Trong bộ phim "Khi ta hai lăm", Lãnh Thanh vào vai một rapper tên Kim tài năng nhưng vô cùng hiếu thắng của nhóm The Air. Ảnh: Thế giới điện ảnh Lãnh Thanh sinh năm 1993, sở hữu gương mặt điển trai, thân hình săn chắc. Anh từng đóng phim điện ảnh "Chị chị em em", "Chàng dâng cá nàng ăn hoa", "Tháng năm rực rỡ". Ảnh: Thế giới điện ảnh Otis Đỗ Nhật Trường vào vai Vũ trong nhóm The Air. Ảnh: Thể thao văn hóa Nhật Trường sinh năm 1997, từng học tại trường Điện ảnh Quốc tế Sài Gòn. Năm 2020, anh giành giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22 với vai diễn trong phim điện ảnh "Bằng chứng vô hình". Ảnh: FBNV Phú Thịnh vào vai Thiên Bảo của nhóm The Air. Ảnh: VOV Trước “Khi ta hai lăm”, Phú Thịnh từng đóng “Em là người anh thích”, ‘Nếu như em yêu anh”, “Trò chơi lừa dối”. Ảnh: Harper's Bazaar Vietnam Him Phạm vào vai Dũng của nhóm The Air trong “Khi ta hai lăm”. Ảnh: FBNV Là ca sĩ, Him Phạm muốn theo đuổi con đường làm diễn viên. Anh từng đóng "Hậu duệ mặt trời" bản việt với vai chàng binh nhất lém lỉnh Hoàng Nam. Ảnh: FBNV Tạ Hoàng Long vào vai Tuấn của nhóm The Air. Ảnh: FBNV Hoàng Long sinh năm 2003, theo học khoa Thanh nhạc, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Anh chạm ngõ truyền hình khi vai Dũng trong "Lối nhỏ vào đời". Ảnh: FBNV Xem video: "Dàn diễn viên phim Khi ta hai lăm nhí nhảnh ở hậu trường". Nguồn FB Midu