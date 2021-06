Khánh Vân hội ngộ bạn thân, hé lộ ngày về nước hậu Miss Universe

Hoa hậu Khánh Vân vừa chia sẻ hình ảnh hội ngộ cô bạn thân Nova Stevens sau cuộc thi Miss Universe 2020 - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020. Cả hai hiện tại vẫn ở Mỹ. "Niềm vui khi gặp lại chị em thun lạnh, Miss Canada Nova, Vân thật sự rất hạnh phúc", Khánh Vân chia sẻ. Ít ngày nữa, Khánh Vân sẽ về nước. Người đẹp cho biết: "Ngày 7/6 tới đây (giờ New York) Vân và anh Bảo Hoàng sẽ chính thức đáp chuyến bay từ New York và về đến Hà Nội vào ngày 9/6 (giờ Việt Nam)". Khi về đến Hà Nội, Khánh Vân sẽ thực hiện cách ly theo quy định. Sau khi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020 kết thúc, Khánh Vân chưa thể về nước do dịch bệnh. Trong 3 tuần bị kẹt ở xứ cờ hoa, cô du lịch kết hợp làm việc. Hoa hậu Khánh Vân từng đến thăm phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và Lãnh sự quán Việt Nam tại New York. Đón tiếp Khánh Vân là Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Trong những ngày ở New York (Mỹ), Khánh Vân còn có dịp hợp tác cùng nhiếp ảnh gia Fadil Berisha trong bộ ảnh chủ đề “Tôn vinh vẻ đẹp Á Châu”, chụp cùng cô bạn cùng phòng Malaysia tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020– Francisca Luhong James. Hiện tại, mới chỉ có hình ảnh hậu trường buổi chụp ảnh. Xem video "Khánh Vân trình diễn trang phục dân tộc tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020". Nguồn FBNV

