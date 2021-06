Eo thon của Khánh Vân khi bị sụt 6 kg trong thời gian ở Mỹ

Sau khi kết thúc cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020 tổ chức tại Mỹ, Hoa hậu Khánh Vân bị sụt mất 6 kg. Người đẹp sinh năm 1995 chia sẻ, cô phải mất thời gian để chọn quần áo hơn trước vì mặc bộ nào cũng rộng. Để có thể mặc vừa trang phục mang từ Việt Nam sang, Khánh Vân tìm cách biến tấu trang phục hoặc dùng ghim kẹp bóp quần áo cho vừa. Gầy đi nên vòng eo của Hoa hậu Khánh Vân thon thả hơn so với vòng eo 61 cm trước đó của cô. Hiện do tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát ở Việt Nam nên các chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam rất hạn chế, cũng như quy định về nhập cảnh gặp nhiều khó khăn, do đó Khánh Vân chưa thể về Việt Nam dù cuộc thi đã kết thúc từ ngày 17/5/2021. Theo quản lý của Khánh Vân, cô đã rời Florida (địa điểm tổ chức Miss Universe 2020) để di chuyển tới New York và có nhiều hoạt động tại đây. Cô tham quan khắp thành phố với trang phục đời thường giản dị nhưng vẫn bắt mắt. Ngoài tham quan thành phố New York, Khánh Vân hợp tác cùng nhiếp ảnh gia Fadil Berisha (nhiếp ảnh gia cộng tác nhiều năm cùng tổ chức Miss Universe) thực hiện bộ ảnh chủ đề Tôn vinh vẻ đẹp Á Châu, kết hợp cùng cô là người bạn cùng phòng tại Miss Universe - Francisca Luhong James, Hoa hậu Malaysia. Khánh Vân cao 1,76m, số đo ba vòng 83-61-95. Cô đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020 và lọt top 21. Xem video "Phần thi của Khánh Vân tại bán kết Miss Universe 2020". Nguồn Miss Universe Vietnam

