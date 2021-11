Khánh Thi liên tục tình bể bình bên chồng trẻ

Cuối tháng 8/2021, Khánh Thi- Phan Hiển bị đồn tình cảm rạn nứt. Phía Phan Hiển phủ nhận nghi vấn hôn nhân gặp trục trặc. Trong 3 tháng qua, Khánh Thi liên tục đăng tải hình ảnh tình bể bình bên Phan Hiển. Khánh Thi và chồng trẻ trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong một chuyến du lịch. Ngoài hình ảnh tình tứ bên Phan Hiển, Khánh Thi còn viết những lời đầy hạnh phúc. Cách đây không lâu, bà xã của Phan Hiển viết trên trang cá nhân: "Đêm qua thủ thỉ, ông xã mình nói một câu hết sức sến súa: “Anh sẽ chui vào tim em và đứng yên đó. Em là bà xã của anh nên đương nhiên em là số 1 và không ai thay thế. Sự lựa chọn của anh mãi là em”. Mình tính định hỏi vậy ai là số 2 nhưng mà thôi mình im luôn tại thấy ông đang lim dim xem phim sến”. Phan Hiển và Khánh Thi vẫn bên nhau như hình với bóng. Gần đây, Khánh Thi mua mô tô giá khoảng 595 triệu đồng tặng Phan Hiển. Nhận được quà từ Khánh Thi, Phan Hiển chia sẻ: "Sau 5 năm mới rước được em nó về. Cảm ơn món quà đặc biệt đến từ sếp vợ”. Sau tin đồn hôn nhân gặp trục trặc, dường như vợ chồng Khánh Thi thể hiện tình cảm mặn nồng hơn so với trước. Khánh Thi lý giải cô có những status gây hoang mang do rơi vào tình trạng căng thẳng vì không thể ở cùng các con cũng như công việc không như ý muốn do dịch bệnh. Giữa Khánh Thi và Phan Hiển xảy ra những giận hờn, tranh cãi. Cuối cùng, Phan Hiển là người nhận thua. Khánh Thi đã lấy lại được trạng thái cân bằng trong cuộc sống. Xem video "Buổi tập của Khánh Thi - Phan Hiển". Nguồn Saostar

