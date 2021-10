Jun Vũ khóc với hóa đơn gửi xe 15 triệu vì sự cố hy hữu

Jun Vũ vừa chia sẻ sự cố hy hữu phải gửi xe ở sân bay 3 tháng không thể vào lấy vì tình hình dịch bệnh. Theo biên lai, Jun Vũ gửi xe từ ngày 27/6, lấy về ngày 5/10. Tổng phí gửi là 15.180.000 đồng. Người đẹp chia sẻ: "Khóc hết nước mắt với tiền gửi xe sân bay, vì kẹt dịch nên không bay vào lấy xe được". Buồn vì mất khoản tiền lớn cho việc gửi xe, Jun Vũ được fan an ủi. Đây là sự cố bất đắc dĩ không thể làm khác nên người đẹp đành "ngậm đắng". Jun Vũ tên thật Vũ Phương Anh, là một người mẫu, diễn viên nổi tiếng. Mỹ nhân sinh năm 1995 từng gây ấn tượng khi xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc "Sau tất cả" của ca sĩ Erik. Sau đó, cô tham gia các bộ phim: "Vẽ đường cho yêu chạy" (2015), "Cho em gần anh thêm chút nữa" (2016)... Jun Vũ từng được trao giải "Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất" của giải Ngôi sao xanh, giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cho hạng mục phim điện ảnh tại lễ trao giải Cánh diều vàng 2017 cho vai diễn My trong bộ phim 12 Chòm Sao: Vẽ đường cho yêu chạy. Đặc biệt, người đẹp còn tham gia phim "Tháng năm rực rỡ" gây sốt của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và "Người bất tử" của đạo diễn Victor Vũ. Thời gian vừa qua, do tình hình dịch bệnh nên Jun Vũ tạm "đóng băng" hoạt động nghệ thuật giống như nhiều sao Việt khác. Trên trang cá nhân người đẹp chăm chỉ cập nhật hình ảnh của bản thân và tương tác với fan. Xem video giới thiệu phim "Tháng năm rực rỡ". Nguồn Galaxy

