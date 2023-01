Hương Giang Idol lên tiếng về tin đồn yêu mỹ nam người Hàn

Mới đây, Hương Giang Idol chia sẻ video du lịch tại Seoul (Hàn Quốc). Đáng chú ý, nữ ca sĩ có nhiều khoảnh khắc thân thiết với một chàng trai người Hàn Quốc. Ảnh: Người đưa tin Hương Giang và chàng trai lạ mặt vui vẻ chụp ảnh. Ảnh: Người đưa tin Chàng trai người Hàn Quốc còn ga lăng khi đưa áo khoác cho Hương Giang mặc giữ ấm. Ảnh: Người đưa tin Khoảnh khắc tình tứ của Hương Giang và trai lạ làm dấy những đồn đoán. Ảnh: Người đưa tin Bị nghi có tình mới, nữ ca sĩ vừa lên tiếng phủ nhận. Ảnh: FBNV "Độc thân vui tính, không có bạn trai người Hàn nào hết nha cứu tôi", Hương Giang viết trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV Nữ ca sĩ chuyển giới chia tay Matt Liu hồi tháng 8/2022. Ảnh: FBNV Mối tình cũ của Hương Giang kéo dài được 2 năm. Ảnh: FBNV Mối quan hệ sau khi chia tay giữa Hương Giang và Matt Liu vẫn gây chú ý. Matt Liu từng bị phát hiện bỏ theo dõi tài khoản của Hương Giang. Tuy nhiên, gần đây, anh để lại bình luận chúc mừng sinh nhật tình cũ. Ảnh: FBNV Hồi tháng 12/2022, rộ nghi vấn Matt Liu có người mới sau khi nam CEO viết đầy ẩn ý: "A person in 2 months can make you feel what a person in 2 years couldn 't time means nothing character does..." (Tạm dịch: Một người trong 2 tháng có thể khiến bạn nhìn thấy những điều mà một người trong 2 năm không thể. Thời gian không thể quyết định được gì cả nhưng tính cách thì có...). Ảnh: Vietnamnet Xem video "Hương Giang bên Matt Liu khi mới hẹn hò". Nguồn FB Hương Giang

Mới đây, Hương Giang Idol chia sẻ video du lịch tại Seoul (Hàn Quốc). Đáng chú ý, nữ ca sĩ có nhiều khoảnh khắc thân thiết với một chàng trai người Hàn Quốc. Ảnh: Người đưa tin Hương Giang và chàng trai lạ mặt vui vẻ chụp ảnh. Ảnh: Người đưa tin Chàng trai người Hàn Quốc còn ga lăng khi đưa áo khoác cho Hương Giang mặc giữ ấm. Ảnh: Người đưa tin Khoảnh khắc tình tứ của Hương Giang và trai lạ làm dấy những đồn đoán. Ảnh: Người đưa tin Bị nghi có tình mới, nữ ca sĩ vừa lên tiếng phủ nhận. Ảnh: FBNV "Độc thân vui tính, không có bạn trai người Hàn nào hết nha cứu tôi", Hương Giang viết trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV Nữ ca sĩ chuyển giới chia tay Matt Liu hồi tháng 8/2022. Ảnh: FBNV Mối tình cũ của Hương Giang kéo dài được 2 năm. Ảnh: FBNV Mối quan hệ sau khi chia tay giữa Hương Giang và Matt Liu vẫn gây chú ý. Matt Liu từng bị phát hiện bỏ theo dõi tài khoản của Hương Giang. Tuy nhiên, gần đây, anh để lại bình luận chúc mừng sinh nhật tình cũ. Ảnh: FBNV Hồi tháng 12/2022, rộ nghi vấn Matt Liu có người mới sau khi nam CEO viết đầy ẩn ý: "A person in 2 months can make you feel what a person in 2 years couldn 't time means nothing character does..." (Tạm dịch: Một người trong 2 tháng có thể khiến bạn nhìn thấy những điều mà một người trong 2 năm không thể. Thời gian không thể quyết định được gì cả nhưng tính cách thì có...). Ảnh: Vietnamnet Xem video "Hương Giang bên Matt Liu khi mới hẹn hò". Nguồn FB Hương Giang