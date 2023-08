Hương Giang gây choáng với chiếc váy hở hang như sắp tụt

Mới đây, trên các diễn đàn chuyên về showbiz lan truyền bức ảnh thời trang gây xôn xao của huấn luyện viên Hương Giang. Trong ảnh, người đẹp diện thiết kế màu đen với phần áo ngắn chẳng "tày gang", khoe chân ngực "lấp ló". Phần chân váy dài lượt thượt với phần cạp siêu trễ trông như sắp tụt xuống. Ảnh: BMSB. Nhiều người xem nhận ra đây chính là hậu trường chụp hình của Hương Giang cùng dàn huấn luyện viên The New Mentor 2013. Lên hình đã qua chỉnh sửa, trang phục của giọng ca chuyển giới được nhận xét là trông đỡ "khó coi" hơn so với ảnh hậu trường. Hình ảnh khác "một trời - một vực" của Hương Giang Idol trước và sau khi chụp ảnh nghệ thuật. Thuộc dàn huấn luyện viên cùng với Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng và Lan Khuê, Hương Giang đầu tư cho hình ảnh từ kiểu tóc, trang điểm đến trang phục. Nữ ca sĩ liên tục biến hóa phong cách với tạo hình cá tính. Hương Giang hóa nữ thần trong buổi chụp hình của chương trình.Huấn luyện viên The New Mentor diện những trang phục đắt đỏ, phụ kiện nổi bật. Hình ảnh chỉn chu mỗi khi lên hình của chân dài sinh năm 1991. Hương Giang trở lại với vai trò mới không lâu sau ồn ào tổ chức cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam trái phép. Người đẹp chuyển giới ngày càng gợi cảm, chăm đăng hình khoe vóc dáng lên trang cá nhân.Xem MV "Em buông" của Hương Giang. Nguồn Youtube/ Hương Giang

